Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым - РИА Новости, 17.01.2026
04:56 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/meksika-2068454181.html
Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым
Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым
Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым
Пропавший 2 января в мексиканском штате Нуэво-Леон гражданин Колумбии Леонардо Ариэль Эскобар Барриос был найден живым в муниципалитете Хуарес
2026-01-17T04:56:00+03:00
2026-01-17T04:56:00+03:00
в мире
нуэво-леон
колумбия
монтеррей
мексика
нуэво-леон
колумбия
монтеррей
мексика
в мире, нуэво-леон, колумбия, монтеррей, мексика
В мире, Нуэво-Леон, Колумбия, Монтеррей, Мексика
Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым

Пропавшего в Мексике колумбийского профессора Эскобара Барриоса нашли живым

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский Спецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Пропавший 2 января в мексиканском штате Нуэво-Леон гражданин Колумбии Леонардо Ариэль Эскобар Барриос был найден живым в муниципалитете Хуарес, сообщила прокуратура штата.
"Благодаря скоординированным усилиям органов безопасности штата и федеральных властей гражданин, уроженец Колумбии Леонардо Ариэль Эскобар Барриос, был найден живым в муниципалитете Хуарес, штат Нуэво-Леон", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры штата Нуэво-Леон в соцсети X.
По данным местных СМИ, Эскобар Барриос - преподаватель Ибероамериканского Университета в Пуэбле - был объявлен в розыск 2 января. Связь с ним была потеряна вскоре после освобождения из полицейского участка в муниципалитете Аподака, куда его доставили по делу о предполагаемом административном правонарушении в районе международного аэропорта Монтеррея.
Операция по поиску продолжалась около десяти часов в районе аэропорта и прилегающих муниципалитетах, в ней участвовали сотрудники комиссии по розыску пропавших лиц, национальной гвардии, полиции штата и муниципалитетов.
Прокуратура не раскрывает подробности обстоятельств обнаружения мужчины и его состояния. Ибероамериканский Университет в Пуэбле подтвердил информацию о его нахождении живым и выразил благодарность властям и обществу за поддержку, заявив, что будет следить за ходом расследования.
В миреНуэво-ЛеонКолумбияМонтеррейМексика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
