Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым

МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Пропавший 2 января в мексиканском штате Нуэво-Леон гражданин Колумбии Леонардо Ариэль Эскобар Барриос был найден живым в муниципалитете Хуарес, сообщила прокуратура штата.
"Благодаря скоординированным усилиям органов безопасности штата и федеральных властей гражданин, уроженец Колумбии Леонардо Ариэль Эскобар Барриос, был найден живым в муниципалитете Хуарес, штат Нуэво-Леон", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры штата Нуэво-Леон в соцсети X.
По данным местных СМИ, Эскобар Барриос - преподаватель Ибероамериканского Университета в Пуэбле - был объявлен в розыск 2 января. Связь с ним была потеряна вскоре после освобождения из полицейского участка в муниципалитете Аподака, куда его доставили по делу о предполагаемом административном правонарушении в районе международного аэропорта Монтеррея.
Операция по поиску продолжалась около десяти часов в районе аэропорта и прилегающих муниципалитетах, в ней участвовали сотрудники комиссии по розыску пропавших лиц, национальной гвардии, полиции штата и муниципалитетов.
Прокуратура не раскрывает подробности обстоятельств обнаружения мужчины и его состояния. Ибероамериканский Университет в Пуэбле подтвердил информацию о его нахождении живым и выразил благодарность властям и обществу за поддержку, заявив, что будет следить за ходом расследования.
