Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым

Операция по поиску продолжалась около десяти часов в районе аэропорта и прилегающих муниципалитетах, в ней участвовали сотрудники комиссии по розыску пропавших лиц, национальной гвардии, полиции штата и муниципалитетов.

Прокуратура не раскрывает подробности обстоятельств обнаружения мужчины и его состояния. Ибероамериканский Университет в Пуэбле подтвердил информацию о его нахождении живым и выразил благодарность властям и обществу за поддержку, заявив, что будет следить за ходом расследования.