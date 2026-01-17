Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать 12-летнего ребенка, пострадавшего во время теракта в Хорлах Херсонской области и перевезенного из Крыма в Москву на лечение, погибла в результате атаки ВСУ, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
"У 12-летнего ребенка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец... Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение", - сказал Георгиев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ребенок пока не знает, что его мама погибла, добавил омбудсмен.
Ранее Георгиев рассказал РИА Новости, что четверо детей, мама которых погибла во время теракта ВСУ в Хорлах, получили опекунов - они все вместе попали в знакомую им семью, опекунам уже пришли первые выплаты от государства.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.