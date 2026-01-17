Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать 12-летнего ребенка, пострадавшего во время теракта в Хорлах Херсонской области и перевезенного из Крыма в Москву на лечение, погибла в результате атаки ВСУ, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.