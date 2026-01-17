https://ria.ru/20260117/mask-2068517816.html
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok - РИА Новости, 17.01.2026
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
Американский предприниматель Илон Маск объявил о начале работы суперкомпьютера Colossus 2 для тренировки модели искусственного интеллекта Grok. РИА Новости, 17.01.2026
технологии
илон маск
Новости
ru-RU
технологии, илон маск
