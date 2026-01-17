Рейтинг@Mail.ru
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
16:46 17.01.2026
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok
Американский предприниматель Илон Маск объявил о начале работы суперкомпьютера Colossus 2 для тренировки модели искусственного интеллекта Grok. РИА Новости, 17.01.2026
2026
Маск запустил суперкомпьютер для тренировки чат-бота Grok

Маск объявил о запуске суперкомпьютера Colossus 2 для тренировки чат-бота Grok

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объявил о начале работы суперкомпьютера Colossus 2 для тренировки модели искусственного интеллекта Grok.
"Суперкомпьютер Colossus 2 для Grok начал работу", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Маск отметил, что этот суперкомпьютер – первый в мире, чья мощность превышает один гигаватт. Он добавил, что в апреле его мощность будет повышена до 1,5 гигаватта.
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
6 октября 2025, 08:55
