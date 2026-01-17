Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск требует от компаний OpenAI и Microsoft выплатить ему десятки миллиардов долларов ущерба, заявляя, что OpenAI обманула его отказом от некоммерческого характера своей деятельности, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.
«
"Маск хочет, чтобы OpenAI и Microsoft выплатили ему ущерб на сумму от 79 до 134 миллиардов долларов", - пишет агентство.
Сторона Маска утверждает, что он имеет право получить часть от текущей капитализации OpenAI в 500 миллиардов долларов. По их мнению, компания мошеннически использовала 38 миллионов долларов начальных инвестиций, которые Маск вложил в компанию в 2015 году, когда она была основана, и впоследствии смогла извлечь выгоду из этих средств.
В OpenAI назвали этот судебный процесс частью кампании харассмента со стороны Маска в отношении компании.
