Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов

"Маск хочет, чтобы OpenAI и Microsoft выплатили ему ущерб на сумму от 79 до 134 миллиардов долларов", - пишет агентство.

Сторона Маска утверждает, что он имеет право получить часть от текущей капитализации OpenAI в 500 миллиардов долларов. По их мнению, компания мошеннически использовала 38 миллионов долларов начальных инвестиций, которые Маск вложил в компанию в 2015 году, когда она была основана, и впоследствии смогла извлечь выгоду из этих средств.