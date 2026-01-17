Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов
11:10 17.01.2026 (обновлено: 11:20 17.01.2026)
Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов
Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов - РИА Новости, 17.01.2026
Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов
Американский предприниматель Илон Маск требует от компаний OpenAI и Microsoft выплатить ему десятки миллиардов долларов ущерба, заявляя, что OpenAI обманула его РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:10:00+03:00
2026-01-17T11:20:00+03:00

2026
Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft десятки миллиардов долларов

Илон Маск потребовал от OpenAI и Microsoft 134 миллиарда долларов ущерба

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск требует от компаний OpenAI и Microsoft выплатить ему десятки миллиардов долларов ущерба, заявляя, что OpenAI обманула его отказом от некоммерческого характера своей деятельности, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.
«
"Маск хочет, чтобы OpenAI и Microsoft выплатили ему ущерб на сумму от 79 до 134 миллиардов долларов", - пишет агентство.
Сторона Маска утверждает, что он имеет право получить часть от текущей капитализации OpenAI в 500 миллиардов долларов. По их мнению, компания мошеннически использовала 38 миллионов долларов начальных инвестиций, которые Маск вложил в компанию в 2015 году, когда она была основана, и впоследствии смогла извлечь выгоду из этих средств.
В OpenAI назвали этот судебный процесс частью кампании харассмента со стороны Маска в отношении компании.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Маск заявил, что путь к решению проблемы голода лежит через ИИ
30 июля 2025, 23:07
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
