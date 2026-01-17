Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и отметил, что его уход из жизни стал огромной трагедией для всего театрального сообщества.

"Уход такого настоящего артиста - это огромная трагедия для всего театрального сообщества, да и для всех зрителей, которые его любили", - сказал Машков

Машков рассказал, что познакомился с артистом после спектакля "Чинзано". По словам Машкова, игра Золотовицкого была великолепна.

"Непросто говорить, душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства. Игоря я знал всю свою сознательную жизнь... Мы дружили, и это были невероятно яркие и легкие творческие дружеские вечера, мы работали на этой сцене, и это была встреча с абсолютно талантливым человеком", - подчеркнул Машков.

Он добавил, что сегодня отмечается День артиста.

"В этот день родился Константин Сергеевич Станиславский, который был одним из основателей, и его идеи продолжают жить в школе-студии МХАТ, а Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы школе-студии МХАТ как ректор", - отметил Машков.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.

"Вер, Лёш, Саш, бывают минуты, когда пропадает надежда, но остаются вера и любовь. Вера в бесконечность жизни артиста, его таланта и любовь его родных, близких, коллег и друзей и, конечно же, миллионов зрителей. Мне кажется, что настоящий артист бессмертен. Самая светлая память блистательному артисту", - заключил Машков.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре " Et cetera " был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.