Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
Культура
 
11:31 17.01.2026
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
Народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора... РИА Новости, 17.01.2026
культура
россия
ташкент
игорь золотовицкий
владимир машков
мхт имени а.п. чехова
et cetera
РИА Новости
Новости
РИА Новости
россия, ташкент, игорь золотовицкий, владимир машков, мхт имени а.п. чехова, et cetera
Культура, Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков, МХТ имени А.П. Чехова, Et Cetera
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

Машков назвал смерть Золотовицкого трагедией для всего театрального общества

© РИА Новости / Станислав КрасильниковИгорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Игорь Золотовицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и отметил, что его уход из жизни стал огромной трагедией для всего театрального сообщества.
Золотовицкий скончался утром в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом
14 января, 15:56
"Уход такого настоящего артиста - это огромная трагедия для всего театрального сообщества, да и для всех зрителей, которые его любили", - сказал Машков.
Машков рассказал, что познакомился с артистом после спектакля "Чинзано". По словам Машкова, игра Золотовицкого была великолепна.
"Непросто говорить, душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства. Игоря я знал всю свою сознательную жизнь... Мы дружили, и это были невероятно яркие и легкие творческие дружеские вечера, мы работали на этой сцене, и это была встреча с абсолютно талантливым человеком", - подчеркнул Машков.
Он добавил, что сегодня отмечается День артиста.
"В этот день родился Константин Сергеевич Станиславский, который был одним из основателей, и его идеи продолжают жить в школе-студии МХАТ, а Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы школе-студии МХАТ как ректор", - отметил Машков.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Цискаридзе назвал Золотовицкого замечательным артистом с чувством юмора
14 января, 13:22
Он выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.
"Вер, Лёш, Саш, бывают минуты, когда пропадает надежда, но остаются вера и любовь. Вера в бесконечность жизни артиста, его таланта и любовь его родных, близких, коллег и друзей и, конечно же, миллионов зрителей. Мне кажется, что настоящий артист бессмертен. Самая светлая память блистательному артисту", - заключил Машков.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию
14 января, 16:17
 
Культура Россия Ташкент Игорь Золотовицкий Владимир Машков МХТ имени А.П. Чехова Et Cetera
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
