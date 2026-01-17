Машков выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и отметил, что его уход из жизни стал огромной трагедией для всего театрального сообщества.
Золотовицкий скончался утром в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом
14 января, 15:56
"Уход такого настоящего артиста - это огромная трагедия для всего театрального сообщества, да и для всех зрителей, которые его любили", - сказал Машков.
Машков рассказал, что познакомился с артистом после спектакля "Чинзано". По словам Машкова, игра Золотовицкого была великолепна.
"Непросто говорить, душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства. Игоря я знал всю свою сознательную жизнь... Мы дружили, и это были невероятно яркие и легкие творческие дружеские вечера, мы работали на этой сцене, и это была встреча с абсолютно талантливым человеком", - подчеркнул Машков.
Он добавил, что сегодня отмечается День артиста.
"В этот день родился Константин Сергеевич Станиславский, который был одним из основателей, и его идеи продолжают жить в школе-студии МХАТ, а Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы школе-студии МХАТ как ректор", - отметил Машков.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.
"Вер, Лёш, Саш, бывают минуты, когда пропадает надежда, но остаются вера и любовь. Вера в бесконечность жизни артиста, его таланта и любовь его родных, близких, коллег и друзей и, конечно же, миллионов зрителей. Мне кажется, что настоящий артист бессмертен. Самая светлая память блистательному артисту", - заключил Машков.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию
14 января, 16:17