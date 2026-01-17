Рейтинг@Mail.ru
"Ночной демон": образцовый работник стал первым сексуальным маньяком СССР
08:42 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/manyak-2068011974.html
"Ночной демон": образцовый работник стал первым сексуальным маньяком СССР
"Ночной демон": образцовый работник стал первым сексуальным маньяком СССР - РИА Новости, 17.01.2026
"Ночной демон": образцовый работник стал первым сексуальным маньяком СССР
Он был душой коллектива на секретном заводе, возглавлял комсомольскую организацию, помогал милиции ловить преступников. А по ночам сам превращался в охотника,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:42:00+03:00
2026-01-17T08:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002310439_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_1164b8322f0d4f672046fb90746df679.jpg
"Ночной демон": образцовый работник стал первым сексуальным маньяком СССР

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Сотрудники милиции
Сотрудники милиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Сотрудники милиции
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Он был душой коллектива на секретном заводе, возглавлял комсомольскую организацию, помогал милиции ловить преступников. А по ночам сам превращался в охотника, выслеживая женщин на пустынных улицах.
История Александра Берлизова — человека, совершавшего преступления, от которых содрогался весь город.

Образцовый гражданин

Александр Берлизов родился 12 октября 1946-го в Днепропетровске. Семья была полной, родители поддерживали сына во всем. После окончания учебы устроился электромонтажником на завод "Южмаш" — секретное предприятие, производившее ракетно-космическую технику. Попасть туда мог далеко не каждый.
© AP Photo / Efrem LukatskyПредприятие "Южмаш" в Днепре
Предприятие Южмаш в Днепре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Предприятие "Южмаш" в Днепре
Руководство быстро заметило способности молодого специалиста. Берлизов проявлял лидерские качества, был активен, общителен. К 18 годам возглавил комсомольскую организацию. Будущее казалось безоблачным.
Одновременно с работой Александр увлекся криминалистикой. Он читал материалы о преступлениях, изучал методы следствия. Берлизов даже вступил в добровольческую дружину и начал помогать правоохранительным органам в поимке нарушителей.
В 1969 году что-то переломилось. Юный комсомолец перешел на другую сторону.

Первая жертва

Берлизов начал выслеживать женщин, возвращавшихся домой поздним вечером. Первое нападение произошло в тихом месте — женщина спешила после смены и не заметила опасности. Преступник действовал быстро: нападал, душил до потери сознания, совершал насилие.
Жертв не убивал. Расчет был прост: пострадавшая может не обратиться в милицию, попытавшись забыть случившееся. Берлизов забирал у женщин мелкие вещи — как трофеи.
© Фото : Unsplash/Gabrielle HendersonАксессуары
Аксессуары - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Unsplash/Gabrielle Henderson
Аксессуары
Каждую ночь он выходил на улицы. Сначала действовал осторожно, делал паузы между преступлениями, выбирал темные безлюдные места. Но спустя два года его так и не вычислили. Появилось ощущение безнаказанности. Нападения участились — до первого убийства оставалось недолго.

Цель номер один

Одна из жертв очнулась слишком рано и увидела лицо преступника. Берлизов запаниковал — она могла опознать его. Руки сомкнулись на ее шее снова. На этот раз у девушки не осталось шансов.
Преступления в Днепропетровске вызвали гнев не только жителей, но и партийного руководства. По городским слухам, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, начинавший карьеру именно в Днепропетровске, принял дело близко к сердцу. В город направили тысячи милиционеров. Поимка маньяка стала приоритетной задачей.
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкЛеонид Брежнев
Леонид Брежнев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
Леонид Брежнев
Но Берлизов был готов. Он сам руководил добровольческим отрядом и знал все о ходе расследования. Маньяк успешно избегал опасности, пока его не подвел случай.

Дневное нападение

Понимая, что ночью за ним охотятся, Берлизов решил изменить тактику — впервые совершил преступление днем.
Советские люди доверяли друг другу, часто не запирали входные двери. Берлизов проник в семейное общежитие Днепропетровского металлургического института, где на него никто не обратил внимания. Он знал, что в одной из комнат живет семья инженера. Днем мужа не было — он работал. Жена и полуторагодовалая дочь обычно спали. Берлизов вошел, напал, совершил насилие.
© Фото : Pexels / Tatiana SyrikovaЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Pexels / Tatiana Syrikova
Женщина с ребенком
От шума проснулась девочка и закричала. Мать быстро пришла в сознание. Не подала виду, но успела незаметно разглядеть лицо преступника. Когда прибыла милиция, составить фоторобот женщина не смогла. Но обещала узнать маньяка при встрече.

Месяц поисков

Следователи начали патрулировать город вместе с потерпевшей. Целый месяц она появлялась в разных местах, вглядывалась в прохожих, искала преступника.
Знаковая встреча произошла в трамвае. Женщина узнала Берлизова. Он узнал ее. Секундное промедление могло стоить ему свободы: маньяк вскочил, раздвинул двери и выпрыгнул на ходу.
© tr-moscow.ruТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© tr-moscow.ru
Трамвай
Сопровождавший жертву милиционер смог запомнить лицо беглеца, чтобы составить ориентировку и возобновить поиск. Берлизов не придал этому значения. На следующий день пришел на работу, где его и опознали.

Арест, обыск и смерть

Группа оперативников прибыла на завод "Южмаш". Когда Берлизова задержали, он держался спокойно, уверенный в своей безнаказанности. За него вступились высокопоставленные коллеги — человек был на хорошем счету.
Маньяк улыбался на допросах, говорил, что, мол, произошла ошибка. Но во время обыска в квартире нашли "трофеи" — вещи жертв. Доказательств хватило, чтобы Берлизов сломался — начал просить пощады. Не помогло.
Всего Берлизов совершил девять доказанных убийств и 42 подтвержденных изнасилования. Следователи подозревали, что реальное число жертв значительно выше.
© Fotolia / Matthew LettrichЧеловек за решеткой
Человек за решеткой - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / Matthew Lettrich
Человек за решеткой
Дело "Ночного демона" фактически закрепило на официальном уровне само понятие "сексуального маньяка". Он стал первым преступником, признанным таковым в СССР. Приговор — смертная казнь. Летом 1972-го, спустя три года после начала бесчинств, 25-летнего Александра Берлизова расстреляли.
 
 
 
