"Ночной демон": образцовый работник стал первым сексуальным маньяком СССР

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Он был душой коллектива на секретном заводе, возглавлял комсомольскую организацию, помогал милиции ловить преступников. А по ночам сам превращался в охотника, выслеживая женщин на пустынных улицах.

История Александра Берлизова — человека, совершавшего преступления, от которых содрогался весь город.

Образцовый гражданин

Александр Берлизов родился 12 октября 1946-го в Днепропетровске. Семья была полной, родители поддерживали сына во всем. После окончания учебы устроился электромонтажником на завод "Южмаш" — секретное предприятие, производившее ракетно-космическую технику. Попасть туда мог далеко не каждый.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Предприятие "Южмаш" в Днепре © AP Photo / Efrem Lukatsky Предприятие "Южмаш" в Днепре

Руководство быстро заметило способности молодого специалиста. Берлизов проявлял лидерские качества, был активен, общителен. К 18 годам возглавил комсомольскую организацию. Будущее казалось безоблачным.

Одновременно с работой Александр увлекся криминалистикой. Он читал материалы о преступлениях, изучал методы следствия. Берлизов даже вступил в добровольческую дружину и начал помогать правоохранительным органам в поимке нарушителей.

В 1969 году что-то переломилось. Юный комсомолец перешел на другую сторону.

Первая жертва

Берлизов начал выслеживать женщин, возвращавшихся домой поздним вечером. Первое нападение произошло в тихом месте — женщина спешила после смены и не заметила опасности. Преступник действовал быстро: нападал, душил до потери сознания, совершал насилие.

Жертв не убивал. Расчет был прост: пострадавшая может не обратиться в милицию, попытавшись забыть случившееся. Берлизов забирал у женщин мелкие вещи — как трофеи.

Каждую ночь он выходил на улицы. Сначала действовал осторожно, делал паузы между преступлениями, выбирал темные безлюдные места. Но спустя два года его так и не вычислили. Появилось ощущение безнаказанности. Нападения участились — до первого убийства оставалось недолго.

Цель номер один

Одна из жертв очнулась слишком рано и увидела лицо преступника. Берлизов запаниковал — она могла опознать его. Руки сомкнулись на ее шее снова. На этот раз у девушки не осталось шансов.

Преступления в Днепропетровске вызвали гнев не только жителей, но и партийного руководства. По городским слухам, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, начинавший карьеру именно в Днепропетровске, принял дело близко к сердцу. В город направили тысячи милиционеров. Поимка маньяка стала приоритетной задачей.

Но Берлизов был готов. Он сам руководил добровольческим отрядом и знал все о ходе расследования. Маньяк успешно избегал опасности, пока его не подвел случай.

Дневное нападение

Понимая, что ночью за ним охотятся, Берлизов решил изменить тактику — впервые совершил преступление днем.

Советские люди доверяли друг другу, часто не запирали входные двери. Берлизов проник в семейное общежитие Днепропетровского металлургического института, где на него никто не обратил внимания. Он знал, что в одной из комнат живет семья инженера. Днем мужа не было — он работал. Жена и полуторагодовалая дочь обычно спали. Берлизов вошел, напал, совершил насилие.

© Фото : Pexels / Tatiana Syrikova Женщина с ребенком © Фото : Pexels / Tatiana Syrikova Женщина с ребенком

От шума проснулась девочка и закричала. Мать быстро пришла в сознание. Не подала виду, но успела незаметно разглядеть лицо преступника. Когда прибыла милиция, составить фоторобот женщина не смогла. Но обещала узнать маньяка при встрече.

Месяц поисков

Следователи начали патрулировать город вместе с потерпевшей. Целый месяц она появлялась в разных местах, вглядывалась в прохожих, искала преступника.

Знаковая встреча произошла в трамвае. Женщина узнала Берлизова. Он узнал ее. Секундное промедление могло стоить ему свободы: маньяк вскочил, раздвинул двери и выпрыгнул на ходу.

Сопровождавший жертву милиционер смог запомнить лицо беглеца, чтобы составить ориентировку и возобновить поиск. Берлизов не придал этому значения. На следующий день пришел на работу, где его и опознали.

Арест, обыск и смерть

Группа оперативников прибыла на завод "Южмаш". Когда Берлизова задержали, он держался спокойно, уверенный в своей безнаказанности. За него вступились высокопоставленные коллеги — человек был на хорошем счету.

Маньяк улыбался на допросах, говорил, что, мол, произошла ошибка. Но во время обыска в квартире нашли "трофеи" — вещи жертв. Доказательств хватило, чтобы Берлизов сломался — начал просить пощады. Не помогло.

Всего Берлизов совершил девять доказанных убийств и 42 подтвержденных изнасилования. Следователи подозревали, что реальное число жертв значительно выше.