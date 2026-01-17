"Он согласился". Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Издание FranceTV опубликовало кадры разговора французского лидера Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсуждали согласие Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Разговор состоялся 10 мая 2025 года, канал выложил запись в соцсети X.
В видео показано, как Макрон после переговоров с Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем позвонил американскому лидеру и первым делом принес извинения за ранний звонок. После этого президент Франции сообщил Трампу, что в результате дискуссий было достигнуто решение о 30-дневном перемирии.
"Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) согласился с вашим предложением о тридцатидневном перемирии и готов объявить об этом", — сказал Макрон.
"Он принял предложение? — заинтересованно спросил Трамп.
"Да", — ответил французский лидер.
"Вот это да, отлично. Нобелевскую премию мира за это", — произнес американский президент.
Затем Макрон спросил, может ли перезвонить Трампу через две минуты уже вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем. Глава Белого дома согласился.
В мае Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к прекращению огня как минимум на 30 дней.
Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Москву новыми ограничениями — дело пустое.
Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.