"Он согласился". Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 17.01.2026 (обновлено: 22:37 17.01.2026)
"Он согласился". Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском
"Он согласился". Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском
Издание FranceTV опубликовало кадры разговора французского лидера Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсуждали согласие...
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
москва
эммануэль макрон
владимир зеленский
дональд трамп
в мире, украина, сша, москва, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия
"Он согласился". Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском

Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Издание FranceTV опубликовало кадры разговора французского лидера Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсуждали согласие Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Разговор состоялся 10 мая 2025 года, канал выложил запись в соцсети X.
В видео показано, как Макрон после переговоров с Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем позвонил американскому лидеру и первым делом принес извинения за ранний звонок. После этого президент Франции сообщил Трампу, что в результате дискуссий было достигнуто решение о 30-дневном перемирии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Новое требование Киева поразило Орбана
Вчера, 16:07
"Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) согласился с вашим предложением о тридцатидневном перемирии и готов объявить об этом", — сказал Макрон.
"Он принял предложение? — заинтересованно спросил Трамп.
"Да", — ответил французский лидер.
"Вот это да, отлично. Нобелевскую премию мира за это", — произнес американский президент.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
Вчера, 14:56
Затем Макрон спросил, может ли перезвонить Трампу через две минуты уже вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем. Глава Белого дома согласился.
Ранее президент США неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Владимир Зеленский.
В мае Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к прекращению огня как минимум на 30 дней.
Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Москву новыми ограничениями — дело пустое.
Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссия
 
 
