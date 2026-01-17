"Он согласился". Опубликованы кадры разговора Макрона и Трампа о Зеленском

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Издание FranceTV опубликовало кадры разговора французского лидера Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсуждали согласие Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Разговор состоялся 10 мая 2025 года, канал Издание FranceTV опубликовало кадры разговора французского лидера Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсуждали согласие Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Разговор состоялся 10 мая 2025 года, канал выложил запись в соцсети X.

"Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) согласился с вашим предложением о тридцатидневном перемирии и готов объявить об этом", — сказал Макрон.

"Он принял предложение? — заинтересованно спросил Трамп.

"Да", — ответил французский лидер.

"Вот это да, отлично. Нобелевскую премию мира за это", — произнес американский президент.

Затем Макрон спросил, может ли перезвонить Трампу через две минуты уже вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем. Глава Белого дома согласился.

Ранее президент США неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Владимир Зеленский.

Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Москву новыми ограничениями — дело пустое.