https://ria.ru/20260117/makron-2068461647.html
Макрон заявил, что ему придется временно носить солнцезащитные очки
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:18:00+03:00
2026-01-17T07:18:00+03:00
2026-01-17T07:24:00+03:00
в мире
франция
новая каледония
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068461237_0:202:3070:1929_1920x0_80_0_0_3b712101c5faaaadcbd313455e3f7fb6.jpg
франция
новая каледония
в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон
В мире, Франция, Новая Каледония, Эммануэль Макрон
Макрон провел встречу в Елисейском дворце в темных очках