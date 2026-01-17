Рейтинг@Mail.ru
07:18 17.01.2026 (обновлено: 07:24 17.01.2026)
Макрон заявил, что ему придется временно носить солнцезащитные очки
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. РИА Новости, 17.01.2026
в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон
В мире, Франция, Новая Каледония, Эммануэль Макрон
Макрон провел встречу в Елисейском дворце в темных очках

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон провел встречу в Елисейском дворце в темных очках
ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
"Прошу прощения за эти очки, которые связаны с несерьезной проблемой. Но я вынужден носить их какое-то время. Так что вам придется потерпеть меня в таком виде", - пошутил он на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, на которую пришел в солнцезащитных очках. Трансляцию вел офис президента в соцсети X.
Накануне Макрон выступил с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов
Вчера, 10:32
 
