Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
15:13 17.01.2026
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада - РИА Новости, 17.01.2026
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
Лидер правой партии "Альтернативя для Германии" (АдГ) Тино Крупалла назвал действия в отношении захваченного Америкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
венесуэла
сша
америка
николас мадуро
тино крупалла
силия флорес
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
америка
в мире, венесуэла, сша, америка, николас мадуро, тино крупалла, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Америка, Николас Мадуро, Тино Крупалла, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада

Лидер АдГ Крупалла назвал действия США против Мадуро методами Дикого Запада

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернативя для Германии" (АдГ) Тино Крупалла назвал действия в отношении захваченного Америкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро методами "Дикого Запада".
«

"Недопустимо похищать главу государства, даже если он нам не нравится. Я отвергаю такие методы "Дикого Запада", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По его словам, "вмешательство Трампа нельзя поддерживать, оно не отвечает интересам мира". "Здесь решение должно приниматься международным сообществом", - добавил глава АдГ.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
В миреВенесуэлаСШААмерикаНиколас МадуроТино КрупаллаСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала