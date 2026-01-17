https://ria.ru/20260117/maduro-2068507242.html
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада - РИА Новости, 17.01.2026
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
Лидер правой партии "Альтернативя для Германии" (АдГ) Тино Крупалла назвал действия в отношении захваченного Америкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:13:00+03:00
2026-01-17T15:13:00+03:00
2026-01-17T15:13:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
америка
николас мадуро
тино крупалла
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319059_0:46:680:429_1920x0_80_0_0_51661ef71c88ef00a4d1637e13da9ddb.jpg
https://ria.ru/20260117/tramp-2068466027.html
венесуэла
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066319059_8:0:680:504_1920x0_80_0_0_a42532191542d08d260fc37c4cb6d40d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, америка, николас мадуро, тино крупалла, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Америка, Николас Мадуро, Тино Крупалла, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Лидер АдГ назвал действия США в отношении Мадуро методами Дикого Запада
Лидер АдГ Крупалла назвал действия США против Мадуро методами Дикого Запада