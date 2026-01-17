https://ria.ru/20260117/london-2068501481.html
Протестующие снова сорвали флаг с иранского посольства в Лондоне
в мире
иран
лондон
тегеран (город)
скотленд-ярд
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости.
Мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг во время демонстрации активистов, выступающих в поддержку протестов в Иране, следует
из сообщения Скотленд-ярд.
«
"Во время акции протеста у посольства Ирана
… один из протестующих незаконно проник на частную территорию, перелез через несколько балконов на крышу посольства и сорвал флаг", - заявила пресс-служба столичной службы полиции в соцсети X в пятницу вечером.
Мужчина впоследствии был задержан по подозрению в нанесении ущерба в результате посягательства на дипломатическую собственность и в нападении на полицейских.
Аналогичный инцидент произошел у иранского посольства 10 января. Тогда один из демонстрантов забрался на балкон, сорвал действующий флаг Ирана, после чего поднял над собой вариацию флага, действующего в Иране до революции 1979 года.
В ходе пятничной акции некоторые участники также вступили в стычки с полицией и бросали в полицейских различными предметами. Насколько полицейских пострадали, несколько участников акции были задержаны.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране
и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.