Протестующие снова сорвали флаг с иранского посольства в Лондоне
14:41 17.01.2026 (обновлено: 14:58 17.01.2026)
Протестующие снова сорвали флаг с иранского посольства в Лондоне
Протестующие снова сорвали флаг с иранского посольства в Лондоне
в мире
иран
лондон
тегеран (город)
скотленд-ярд
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире, иран, лондон, тегеран (город), скотленд-ярд, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Лондон, Тегеран (город), Скотленд-Ярд, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Протестующие снова сорвали флаг с иранского посольства в Лондоне

В Лондоне протестующий мужчина залез на здание посольства Ирана и сорвал флаг

© REUTERS / Isabel InfantesСотрудники полиции у здания иранского посольства в Лондоне во время митинга в поддержку общенациональных протестов в Иране
Сотрудники полиции у здания иранского посольства в Лондоне во время митинга в поддержку общенациональных протестов в Иране. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг во время демонстрации активистов, выступающих в поддержку протестов в Иране, следует из сообщения Скотленд-ярд.
"Во время акции протеста у посольства Ирана… один из протестующих незаконно проник на частную территорию, перелез через несколько балконов на крышу посольства и сорвал флаг", - заявила пресс-служба столичной службы полиции в соцсети X в пятницу вечером.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
08:00
Мужчина впоследствии был задержан по подозрению в нанесении ущерба в результате посягательства на дипломатическую собственность и в нападении на полицейских.
Аналогичный инцидент произошел у иранского посольства 10 января. Тогда один из демонстрантов забрался на балкон, сорвал действующий флаг Ирана, после чего поднял над собой вариацию флага, действующего в Иране до революции 1979 года.
В ходе пятничной акции некоторые участники также вступили в стычки с полицией и бросали в полицейских различными предметами. Насколько полицейских пострадали, несколько участников акции были задержаны.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Иран обвинил Трампа в жертвах на протестах
