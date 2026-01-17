Сотрудники полиции у здания иранского посольства в Лондоне во время митинга в поддержку общенациональных протестов в Иране. Архивное фото

Протестующие снова сорвали флаг с иранского посольства в Лондоне

ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг во время демонстрации активистов, выступающих в поддержку протестов в Иране, следует из сообщения Скотленд-ярд.

« "Во время акции протеста у посольства Ирана … один из протестующих незаконно проник на частную территорию, перелез через несколько балконов на крышу посольства и сорвал флаг", - заявила пресс-служба столичной службы полиции в соцсети X в пятницу вечером.

Мужчина впоследствии был задержан по подозрению в нанесении ущерба в результате посягательства на дипломатическую собственность и в нападении на полицейских.

Аналогичный инцидент произошел у иранского посольства 10 января. Тогда один из демонстрантов забрался на балкон, сорвал действующий флаг Ирана, после чего поднял над собой вариацию флага, действующего в Иране до революции 1979 года.

В ходе пятничной акции некоторые участники также вступили в стычки с полицией и бросали в полицейских различными предметами. Насколько полицейских пострадали, несколько участников акции были задержаны.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.