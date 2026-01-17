Рейтинг@Mail.ru
13:49 17.01.2026
Лидер АдГ раскритиковал отправку немецких солдат в Гренландию
Лидер АдГ раскритиковал отправку немецких солдат в Гренландию
в мире
гренландия
сша
германия
дональд трамп
тино крупалла
нато
гренландия
сша
германия
в мире, гренландия, сша, германия, дональд трамп, тино крупалла, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Германия, Дональд Трамп, Тино Крупалла, НАТО, Удары США по Венесуэле
Крупалла: отправка немецких солдат в Гренландию ослабляет НАТО

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Отправка немецких солдат в Гренландию ослабляет НАТО и ставит под сомнение само существование альянса, заявил лидер правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Направление немецких солдат на территорию стран-членов НАТО ослабляет западный военный альянс и ставит его под сомнение. От кого, собственно, должны защищаться немецкие солдаты?" - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, отвечая на вопрос об отправке Германией 13 военнослужащих в Гренландию для изучения возможного военного вклада в обеспечение безопасности региона.
При этом лидер АдГ отметил, что поддерживает любую форму переговоров. Кроме того, он назвал политику президента США Дональда Трампа "имперской" и призвал рассматривать ее критически.
"Однако следует также задаться вопросом, насколько Дональд Трамп действительно воспринимает это всерьез. Как европейцы мы должны четко обозначать собственные интересы в сфере безопасности. В очередной раз становится очевидно, что даже внутри стран НАТО существуют различные интересы. Здесь необходимо пытаться прояснять ситуацию через диалог и дипломатию", - заключил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии
