Лидер АдГ раскритиковал отправку немецких солдат в Гренландию

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Отправка немецких солдат в Гренландию ослабляет НАТО и ставит под сомнение само существование альянса, заявил лидер правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Направление немецких солдат на территорию стран-членов НАТО ослабляет западный военный альянс и ставит его под сомнение. От кого, собственно, должны защищаться немецкие солдаты?" - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, отвечая на вопрос об отправке Германией 13 военнослужащих в Гренландию для изучения возможного военного вклада в обеспечение безопасности региона.
При этом лидер АдГ отметил, что поддерживает любую форму переговоров. Кроме того, он назвал политику президента США Дональда Трампа "имперской" и призвал рассматривать ее критически.
"Однако следует также задаться вопросом, насколько Дональд Трамп действительно воспринимает это всерьез. Как европейцы мы должны четко обозначать собственные интересы в сфере безопасности. В очередной раз становится очевидно, что даже внутри стран НАТО существуют различные интересы. Здесь необходимо пытаться прояснять ситуацию через диалог и дипломатию", - заключил он.