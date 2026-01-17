Лидер АдГ раскритиковал отправку немецких солдат в Гренландию

"Однако следует также задаться вопросом, насколько Дональд Трамп действительно воспринимает это всерьез. Как европейцы мы должны четко обозначать собственные интересы в сфере безопасности. В очередной раз становится очевидно, что даже внутри стран НАТО существуют различные интересы. Здесь необходимо пытаться прояснять ситуацию через диалог и дипломатию", - заключил он.