Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 17.01.2026
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии - РИА Новости, 17.01.2026
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, указав на успехи ВС РФ, призвал признать реальность по Украине и перейти к поиску компромиссов. РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
тино крупалла
в мире, россия, украина, тино крупалла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Тино Крупалла
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии

Лидер АдГ Крупалла призвал Запад признать признать успехи России на фронте

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, указав на успехи ВС РФ, призвал признать реальность по Украине и перейти к поиску компромиссов.
"Мы видим дальнейшие территориальные успехи российской армии. Здесь необходимо наконец признать реальность", - сказал Крупалла в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, добавив, что Россия не будет готова вернуть новые регионы.
По его мнению, Украина должна сама решить, как долго она способна и готова вести эту войну. "Необходимы компромиссы", - заключил лидер партии.
Заголовок открываемого материала