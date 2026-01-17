https://ria.ru/20260117/lider-2068493274.html
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии - РИА Новости, 17.01.2026
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла, указав на успехи ВС РФ, призвал признать реальность по Украине и перейти к поиску компромиссов. РИА Новости, 17.01.2026
Лидер АдГ призвал Запад признать успехи российской армии
Лидер АдГ Крупалла призвал Запад признать признать успехи России на фронте