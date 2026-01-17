Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кто может бесплатно ездить в пригородных поездах - РИА Новости, 17.01.2026
02:37 17.01.2026 (обновлено: 02:39 17.01.2026)
В Совфеде рассказали, кто может бесплатно ездить в пригородных поездах
В Совфеде рассказали, кто может бесплатно ездить в пригородных поездах - РИА Новости, 17.01.2026
В Совфеде рассказали, кто может бесплатно ездить в пригородных поездах
Пенсионеры, получающие набор социальных услуг, имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах, а также на проезд к месту санаторно-курортного лечения и... РИА Новости, 17.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, псковская область
Общество, Россия, Псковская область, Государственная итоговая аттестация (ГИА)
В Совфеде рассказали, кто может бесплатно ездить в пригородных поездах

РИА Новости: получатели набора соцуслуг могут бесплатно ездить на электричках

© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожная платформа
Железнодорожная платформа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Железнодорожная платформа. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв- РИА Новости. Пенсионеры, получающие набор социальных услуг, имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах, а также на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно по территории РФ, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Если пенсионер является получателем набора социальных услуг, то ему предоставляется право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения", - рассказала Мельникова.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России
30 июня 2025, 02:15
Сенатор также отметила, что бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляется для пенсионеров, получивших направление органов здравоохранения на лечение, а также санаторно-курортные путевки.
"Бесплатный проезд предоставляется по территории Российской Федерации на поездах дальнего следования и пригородного сообщения", - добавила она.
Кроме того, отметила экс-глава отделения Соцфонда, в ряде регионов для пенсионеров есть льготы и по транспортному налогу.
"Однако данная категория льгот регулируется каждым субъектом самостоятельно", - подчеркнула Мельникова.
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так
22 марта 2025, 02:17
 
ОбществоРоссияПсковская область
 
 
