В Совфеде рассказали, кто может бесплатно ездить в пригородных поездах
МОСКВА, 17 янв- РИА Новости. Пенсионеры, получающие набор социальных услуг, имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах, а также на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно по территории РФ, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Если пенсионер является получателем набора социальных услуг, то ему предоставляется право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения", - рассказала Мельникова.
Сенатор также отметила, что бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляется для пенсионеров, получивших направление органов здравоохранения на лечение, а также санаторно-курортные путевки.
"Бесплатный проезд предоставляется по территории Российской Федерации на поездах дальнего следования и пригородного сообщения", - добавила она.
Кроме того, отметила экс-глава отделения Соцфонда, в ряде регионов для пенсионеров есть льготы и по транспортному налогу.
"Однако данная категория льгот регулируется каждым субъектом самостоятельно", - подчеркнула Мельникова.