06:41 17.01.2026
Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму
Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму
Россия продала Европе лекарств на рекордную за пять лет сумму

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспорт лекарств в ЕС в январе-ноябре прошлого года превысил 30 миллионов евро, что стало рекордным значением для отчетного периода с 2020 года, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
По сравнению с прошлым годом отгрузки выросли в полтора раза.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия
10 января, 18:05
Крупнейшими покупателями российских лекарств в Европе стали Словения (67%) и Венгрия (29%).
При этом среди ключевых импортеров российских лекарств заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличили Швеция (вчетверо - до 403,7 тысячи евро), Словения (вдвое - до 20,04 миллиона евро) и Венгрия (вдвое - до 8,6 миллиона евро).
В то же время Германия урезала импорт вдвое - до 553,9 тысячи евро, а Испания - почти вчетверо, до 99,4 тысячи евро.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в семь раз
19 ноября 2025, 03:58
 
