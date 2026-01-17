https://ria.ru/20260117/lavrov-2068546079.html
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе - РИА Новости, 17.01.2026
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T21:11:00+03:00
2026-01-17T21:11:00+03:00
2026-01-17T21:11:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745662505_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f31b9016027b225c2e16442d278c8ad8.jpg
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031918532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745662505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_467de0abb227b11cdbd03bf336d3ecbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе
Лавров заявил, что чувство юмора помогает ему в работе