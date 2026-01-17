Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе - РИА Новости, 17.01.2026
21:11 17.01.2026
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе - РИА Новости, 17.01.2026
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе. РИА Новости, 17.01.2026
россия, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Лавров рассказал, как чувство юмора помогает в работе

Лавров заявил, что чувство юмора помогает ему в работе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что чувство юмора помогает ему в работе.
«
"Мне точно помогает, как остальным - не знаю", - сказал он в превью нового выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос о пользе чувства юмора при исполнении служебных обязанностей.
Вопрос министру задала девочка Виктория, которая на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложила заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке
28 июля 2025, 13:26
 
РоссияСергей ЛавровВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
