"Страшно представить". Идея латышского министра удивила пользователей Сети

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели Читатели Baltus Balss раскритиковали заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса о готовности прибалтийской республики направить свои вооруженные силы в Гренландию для "защиты от русских и китайцев".

"Америка намерена аннексировать Гренландию , а латышские мыслители из минобороны готовы защищать Арктику от китайцев и русских. У вас там что, в минобороны, коллективное помешательство? <…> Так отправьте Спрудса на принудительное лечение от идиотизма", — высказался пользователь.

"Союзнички! Даже страшно представить эту европейскую мощь", — высказался другой читатель.

"Если американцы станут бить палками латышей, то получат от них не осуждение, а благодарность", — отметил очередной комментатор.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны — участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.