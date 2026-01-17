Рейтинг@Mail.ru
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны - РИА Новости, 17.01.2026
00:23 17.01.2026 (обновлено: 02:44 17.01.2026)
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны - РИА Новости, 17.01.2026
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны
Капитуляция, отступление или какие-либо соглашения под принуждением для Кубы невозможны, остров готов к диалогу с США исключительно на основе равенства и... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
куба
венесуэла
сша
мигель диас-канель
удары сша по венесуэле
куба
венесуэла
сша
в мире, куба, венесуэла, сша, мигель диас-канель, удары сша по венесуэле
В мире, Куба, Венесуэла, США, Мигель Диас-Канель, Удары США по Венесуэле
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны

Диас-Канель: Куба готова к диалогу с США только на равных условиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Капитуляция, отступление или какие-либо соглашения под принуждением для Кубы невозможны, остров готов к диалогу с США исключительно на основе равенства и взаимного уважения, заявил президент республики Мигель Диас-Канель, выступая на траурной церемонии в память о 32 кубинских военнослужащих, погибших в Венесуэле.
"Невозможны ни капитуляция, ни отступление, ни какое-либо соглашение, основанное на принуждении или запугивании. Куба всегда была и остается готовой к диалогу и улучшению отношений с Соединенными Штатами, но только на равных условиях и на основе взаимного уважения", - сказал Диас-Канель, выступление которого показало государственное ТВ.
Выступая на антиимпериалистической трибуне имени Хосе Марти в Гаване, глава государства подчеркнул, что этот принцип неизменен на протяжении более шести десятилетий и не будет пересмотрен в нынешних условиях. По его словам, угрозы и давление со стороны Вашингтона лишь подтверждают исторический опыт Кубы и усиливают сплоченность народа.
Президент Кубы рассказал, что погибшие 3 января в результате нападения США на Венесуэлу военнослужащие входили в состав подразделений личной охраны президентской четы "и оказали ожесточенное сопротивление, несмотря на превосходство противника в силах и средствах.
"Они воевали обычным оружием, без бронежилетов, имея лишь свою мораль, верность и преданность миссии. Они сражались до последнего патрона и нанесли урон нападавшим", - заявил Диас-Канель, добавив, что речь идет о "подвиге, вписанном в историю Кубы и Латинской Америки".
Глава государства заявил, что происходящее открытое нарушение норм международного права указывает на начало "эпохи варварства, грабежа и неофашизма" в международных отношениях. По его словам, агрессия против Венесуэлы стала ударом не только по этой стране, но и по региональной безопасности в целом, а также по провозглашенному ранее принципу Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира.
Внутреннее единство президент назвал главным оружием Кубы перед лицом внешнего давления и вновь заявил, что Куба, будучи мирной страной, готова защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Выступление в Гаване прошло в рамках траурных мероприятий в честь погибших, чьи останки были доставлены на родину накануне. Президент выразил соболезнования их семьям и назвал павших "символом достоинства, чести и сопротивления", подчеркнув, что их пример, "останется мерилом характера кубинского народа".
