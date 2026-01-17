В Крыму могут ввести аварийные отключения электроэнергии

Глава правительства сообщил, что для предотвращения перебоев администрациям муниципальных образований Крыма поручено оптимизировать работу систем уличного освещения, предприятиям - скорректировать графики работы энергоёмкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона.