В Крыму могут ввести аварийные отключения электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Графики аварийных отключений из-за нагрузки на электросети могут быть введены в Крыму на период холодной погоды, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
В Крыму несколько дней действует штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием. Ночные температуры достигают 10-14 градусов мороза, днем - 6-8 градусов ниже нуля, на южном берегу Крыма - 2-4 градуса мороза, ветер, снег и сообщил гидрометцентр.
«
"В связи с прохождением атмосферного циклона и резким понижением температуры воздуха в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.
Глава правительства сообщил, что для предотвращения перебоев администрациям муниципальных образований Крыма поручено оптимизировать работу систем уличного освещения, предприятиям - скорректировать графики работы энергоёмкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона.
Он попросил крымчан и гостей полуострова отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и рационально использовать электроэнергию в быту.
