11:29 17.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Беременная женщина, пострадавшая во время теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы беременна, она находится в больнице в Крыму.
"Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе.
Поступила женщина в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ
