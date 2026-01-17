https://ria.ru/20260117/krym-2068477160.html
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах - РИА Новости, 17.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах
Беременная женщина, пострадавшая во время теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области, выписана из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
херсонская область
республика крым
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
республика крым
черное море
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах
В Крыму выписали беременную женщину, пострадавшую при теракте в Хорлах