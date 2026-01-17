https://ria.ru/20260117/krasnojarsk-2068478123.html
В Красноярском крае арестовали спровоцировавшего ДТП со школьным автобусом
Суд отправил в СИЗО водителя, спровоцировавшего на красноярской трассе ДТП со школьным автобусом и легковой Toyota и сбежавшего в места аварии, сообщает краевой
россия
КРАСНОЯРСК, 17 янв – РИА Новости.
Суд отправил в СИЗО водителя, спровоцировавшего на красноярской трассе ДТП со школьным автобусом и легковой Toyota и сбежавшего в места аварии, сообщает
краевой главк МВД.
В среду школьный автобус, где находилось 15 человек, из которых 13 школьников, попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка - водитель иномарки, и по, уточненным данным, троим несовершеннолетним была оказана медицинская помощь.
По предварительным данным главка, виновником аварии стал водитель автомобиля Ford. Совершая обгон колонны машин по встречной полосе, понимая, что не успевает завершить маневр, 33-летний автомобилист попытался вернуться на свою полосу, в результате чего допустил столкновение с Toyota, которую вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В нарушение правил дорожного движения виновник аварии скрылся с места происшествия. В пятницу мужчина был задержан.
"По ходатайству следователя МО МВД России "Минусинский" избрана мера пресечения 33-летнему подозреваемому в совершении ДТП со школьным автобусом и легковым автомобилем, в результате которого погибла женщина. Минусинским городским судом он заключен под стражу сроком на два месяца", - сообщает краевой главк МВД.
По его данным, следователями МО МВД России "Минусинский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".