На Кубани девушка, которую, возможно, пытали на стриме, не имеет претензий

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Девушка, которую, возможно, пытали и били на камеру в Краснодаре, заявила правоохранителям, что противоправных действий в ее отношении не совершали, и претензий к кому-либо она не имеет, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Telegram-канал Baza в среду написал, что треш-стримеры увезли петербурженку в Краснодар, где ее начали пытать и унижать ради донатов. Предположительно, девушка могла находиться под воздействием наркотиков.

"При отработке поступившего от матери заявления был осуществлен выезд по указанному адресу. В своих объяснениях девушка отметила, что проживает на съемной квартире совместно со своим молодым человеком, каких-либо противоправных действий в ее отношении не совершалось, претензий к кому-либо она не имеет", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах опубликованных в открытых источниках видеозаписей с участием молодых людей, добавил Коноваленко.