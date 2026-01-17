Рейтинг@Mail.ru
На Кубани девушка, которую, возможно, пытали на стриме, не имеет претензий - РИА Новости, 17.01.2026
18:33 17.01.2026
На Кубани девушка, которую, возможно, пытали на стриме, не имеет претензий
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
нина останина
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, нина останина, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Нина Останина, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Девушка, которую, возможно, пытали и били на камеру в Краснодаре, заявила правоохранителям, что противоправных действий в ее отношении не совершали, и претензий к кому-либо она не имеет, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Telegram-канал Baza в среду написал, что треш-стримеры увезли петербурженку в Краснодар, где ее начали пытать и унижать ради донатов. Предположительно, девушка могла находиться под воздействием наркотиков.
"При отработке поступившего от матери заявления был осуществлен выезд по указанному адресу. В своих объяснениях девушка отметила, что проживает на съемной квартире совместно со своим молодым человеком, каких-либо противоправных действий в ее отношении не совершалось, претензий к кому-либо она не имеет", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах опубликованных в открытых источниках видеозаписей с участием молодых людей, добавил Коноваленко.
В СМИ опубликовали обращение председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с петербурженкой, в отношении которой совершаются противоправные действия. Управление ведомства по Краснодарскому краю по данному факту проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 УК России (истязание) и 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
