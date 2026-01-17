https://ria.ru/20260117/krasnodar-2068530591.html
На Кубани девушка, которую, возможно, пытали на стриме, не имеет претензий
Девушка, которую, возможно, пытали и били на камеру в Краснодаре, заявила правоохранителям, что противоправных действий в ее отношении не совершали, и претензий РИА Новости, 17.01.2026
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Девушка, которую, возможно, пытали и били на камеру в Краснодаре, заявила правоохранителям, что противоправных действий в ее отношении не совершали, и претензий к кому-либо она не имеет, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Telegram-канал Baza в среду написал, что треш-стримеры увезли петербурженку в Краснодар, где ее начали пытать и унижать ради донатов. Предположительно, девушка могла находиться под воздействием наркотиков.
"При отработке поступившего от матери заявления был осуществлен выезд по указанному адресу. В своих объяснениях девушка отметила, что проживает на съемной квартире совместно со своим молодым человеком, каких-либо противоправных действий в ее отношении не совершалось, претензий к кому-либо она не имеет", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах опубликованных в открытых источниках видеозаписей с участием молодых людей, добавил Коноваленко.
В СМИ опубликовали обращение председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с петербурженкой, в отношении которой совершаются противоправные действия. Управление ведомства по Краснодарскому краю по данному факту проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 УК России (истязание) и 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).