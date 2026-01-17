https://ria.ru/20260117/krasnodar-2068465800.html
В аэропорту Краснодара сняли ограничения
В аэропорту Краснодара сняли ограничения - РИА Новости, 17.01.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:40:00+03:00
2026-01-17T08:40:00+03:00
2026-01-17T08:40:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041233962_0:0:3234:1820_1920x0_80_0_0_5c5e5bf9b779f77410667bd94300eaf9.jpg
https://ria.ru/20260117/volgograd-2068464506.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041233962_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ffc38d909b7fa0affb8f4faf1c8600fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Краснодара сняли ограничения
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов