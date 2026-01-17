В аэропорту Краснодара сняли ограничения

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.