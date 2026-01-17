https://ria.ru/20260117/krasnodar-2068452758.html
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 17.01.2026
