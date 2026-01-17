Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/krasnoarmeysk-2068463789.html
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей - РИА Новости, 17.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей
Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать своё имя, рассказал РИА Новости, как был вынужден из-за постоянных атак дронов ВСУ хоронить погибших... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:57:00+03:00
2026-01-17T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061675391_0:159:3119:1913_1920x0_80_0_0_0ae01a00e5541d069a9372e38da2283d.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940890.html
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060246546.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061675391_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_38b18d71e991955f7204494eb8edb833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей

РИА Новости: житель Красноармейска хоронил соседей в их же дворах из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать своё имя, рассказал РИА Новости, как был вынужден из-за постоянных атак дронов ВСУ хоронить погибших соседей во дворах их же домов.
"Соседей погибло… Я одну семью помогал хоронить. На своей улице еще семью похоронил. Через две улицы от меня я тоже помогал хоронить", - сказал собеседник агентства.
Мирная жительница Красноармейска идет по дороге, которую показал российский дрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска
5 декабря 2025, 05:26
По его словам, жителей Красноармейска приходилось хоронить в огородах и во дворах.
"Проживала семья, пенсионеры, женщина и мужчина. Их убило во дворе… На моей улице мужчина поехал за водой, и возле колодца его убил дрон. Мы его тоже похоронили", - отметил беженец.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
6 декабря 2025, 03:33
"Через две улицы женщину на коляске убило. Четверых я помогал хоронить. Попал снаряд в дом со стороны Украины", - добавил он.
Об освобождении от ВСУ Красноармейска стало известно, когда президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала