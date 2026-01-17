Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать своё имя, рассказал РИА Новости, как был вынужден из-за постоянных атак дронов ВСУ хоронить погибших соседей во дворах их же домов.
"Соседей погибло… Я одну семью помогал хоронить. На своей улице еще семью похоронил. Через две улицы от меня я тоже помогал хоронить", - сказал собеседник агентства.
Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска
5 декабря 2025, 05:26
По его словам, жителей Красноармейска приходилось хоронить в огородах и во дворах.
"Проживала семья, пенсионеры, женщина и мужчина. Их убило во дворе… На моей улице мужчина поехал за водой, и возле колодца его убил дрон. Мы его тоже похоронили", - отметил беженец.
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
6 декабря 2025, 03:33
"Через две улицы женщину на коляске убило. Четверых я помогал хоронить. Попал снаряд в дом со стороны Украины", - добавил он.
Об освобождении от ВСУ Красноармейска стало известно, когда президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18