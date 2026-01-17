Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей

ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать своё имя, рассказал РИА Новости, как был вынужден из-за постоянных атак дронов ВСУ хоронить погибших соседей во дворах их же домов.

"Соседей погибло… Я одну семью помогал хоронить. На своей улице еще семью похоронил. Через две улицы от меня я тоже помогал хоронить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жителей Красноармейска приходилось хоронить в огородах и во дворах.

"Проживала семья, пенсионеры, женщина и мужчина. Их убило во дворе… На моей улице мужчина поехал за водой, и возле колодца его убил дрон. Мы его тоже похоронили", - отметил беженец.