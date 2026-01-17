Глава НАСА рассказал о переговорах с SpaceX по ускорению лунной программы

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Руководитель НАСА Джаред Айзекман заявил, что обсуждал с космическими компаниями Blue Origin и SpaceX планы по ускорению работ в рамках космической программы США по высадке астронавтов на Луну.

"Я действительно встречался и с Blue Origin , и со SpaceX по поводу их планов по ускорению работ. Оба этих плана очень хорошие. Я бы сказал, что они оба снижают технические риски по сравнению с тем, что было раньше, и это, безусловно, хорошо. Но в конечном итоге всё сведётся к очень частым запускам ракет-носителей, чтобы учиться, в частности, изучать перекачку ракетного топлива. И для этого, без сомнения, необходима возможность многоразового использования", - сказал Айзекман журналистам на пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди в американском штате Флорида

Миссия Artemis планируется в три этапа: беспилотный полет состоялся в ноябре-декабре 2022 года, нынешний этап запланирован на ближайшие четыре месяца, а затем высадка астронавтов на спутник.

Перед высадкой на Луну в рамках миссии Artemis III НАСА планирует провести облетную миссию, которая станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем 50 лет. Эта 10-дневная миссия, запуск которой запланирован на февраль 2026 года, доставит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion, которые совершат облет Луны и вернутся на Землю . Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.