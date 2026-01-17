Рейтинг@Mail.ru
Глава НАСА рассказал о переговорах с SpaceX по ускорению лунной программы - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/kosmos-2068533800.html
Глава НАСА рассказал о переговорах с SpaceX по ускорению лунной программы
Глава НАСА рассказал о переговорах с SpaceX по ускорению лунной программы - РИА Новости, 17.01.2026
Глава НАСА рассказал о переговорах с SpaceX по ускорению лунной программы
Руководитель НАСА Джаред Айзекман заявил, что обсуждал с космическими компаниями Blue Origin и SpaceX планы по ускорению работ в рамках космической программы... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T19:13:00+03:00
2026-01-17T19:13:00+03:00
в мире
луна
сша
флорида
джаред айзекман
наса
blue origin
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003521228_0:40:1780:1041_1920x0_80_0_0_f57bdfc9e71f3a39458b143a105b077d.jpg
https://ria.ru/20260110/nasa-2067076954.html
https://ria.ru/20260115/asteroid-2068056441.html
луна
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003521228_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_74718d5d88a317c02c0ed5c2a13fb914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луна, сша, флорида, джаред айзекман, наса, blue origin, spacex
В мире, Луна, США, Флорида, Джаред Айзекман, НАСА, Blue Origin, SpaceX
Глава НАСА рассказал о переговорах с SpaceX по ускорению лунной программы

Айзекман заявил, что обсуждал с Blue Origin и SpaceX ускорение лунной программы

© AP Photo / NASAПосадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны
Посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / NASA
Посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Руководитель НАСА Джаред Айзекман заявил, что обсуждал с космическими компаниями Blue Origin и SpaceX планы по ускорению работ в рамках космической программы США по высадке астронавтов на Луну.
"Я действительно встречался и с Blue Origin, и со SpaceX по поводу их планов по ускорению работ. Оба этих плана очень хорошие. Я бы сказал, что они оба снижают технические риски по сравнению с тем, что было раньше, и это, безусловно, хорошо. Но в конечном итоге всё сведётся к очень частым запускам ракет-носителей, чтобы учиться, в частности, изучать перекачку ракетного топлива. И для этого, без сомнения, необходима возможность многоразового использования", - сказал Айзекман журналистам на пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди в американском штате Флорида.
Российский космонавт Олег Платонов в составе миссии Crew-11 отправляется на стартовую площадку Космического центра Кеннеди - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
НАСА назвало дату возвращения экипажа Crew-11 с МКС
10 января, 06:03
Миссия Artemis планируется в три этапа: беспилотный полет состоялся в ноябре-декабре 2022 года, нынешний этап запланирован на ближайшие четыре месяца, а затем высадка астронавтов на спутник.
Перед высадкой на Луну в рамках миссии Artemis III НАСА планирует провести облетную миссию, которая станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем 50 лет. Эта 10-дневная миссия, запуск которой запланирован на февраль 2026 года, доставит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion, которые совершат облет Луны и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
Американские астронавты были на Луне 6 раз с 1969 по 1972 год. В ходе миссий делались видеозаписи и фото.
Метеоритный дождь - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Может врезаться в Землю": что за объект разглядели астрономы
15 января, 18:05
 
В миреЛунаСШАФлоридаДжаред АйзекманНАСАBlue OriginSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала