В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД
В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД - РИА Новости, 17.01.2026
В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД
Начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, против него возбуждено дело о превышении... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T19:22:00+03:00
2026-01-17T19:22:00+03:00
2026-01-17T20:02:00+03:00
происшествия
республика коми
сыктывкар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251223/kursk-2064133386.html
республика коми
сыктывкар
россия
Происшествия, Республика Коми, Сыктывкар, Россия
В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД
Начальника центра профподготовки МВД задержали после взрыва учебной гранаты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Коми.
"Следственными органами... продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в помещении Центра профессиональной подготовки регионального МВД... В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий начальником Центра, который в нарушение техники и правил безопасности дал обратившимся к нему лицам разрешение на проведение занятия в условиях помещения актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы", – говорится в сообщении.
В отношении начальника центра профподготовки МВД возбуждено дело о превышении должностных полномочий.
"Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", – добавили в СУСК.
Ранее в субботу суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу об инциденте с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник пожар. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.
Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. По последним данным, в больницах остаются 19 человек, в том числе девять - в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.