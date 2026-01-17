В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Коми.

"Следственными органами... продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в помещении Центра профессиональной подготовки регионального МВД... В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий начальником Центра, который в нарушение техники и правил безопасности дал обратившимся к нему лицам разрешение на проведение занятия в условиях помещения актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы", – говорится в сообщении.

В отношении начальника центра профподготовки МВД возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

"Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", – добавили в СУСК.

Ранее в субботу суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу об инциденте с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник пожар. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.