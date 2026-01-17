Рейтинг@Mail.ru
В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД
19:22 17.01.2026 (обновлено: 20:02 17.01.2026)
В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД
В Коми задержали полицейского после взрыва учебной гранаты в центре МВД
происшествия
республика коми
сыктывкар
россия
республика коми
сыктывкар
россия
происшествия, республика коми, сыктывкар, россия
Происшествия, Республика Коми, Сыктывкар, Россия
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Коми.
"Следственными органами... продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в помещении Центра профессиональной подготовки регионального МВД... В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий начальником Центра, который в нарушение техники и правил безопасности дал обратившимся к нему лицам разрешение на проведение занятия в условиях помещения актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы", – говорится в сообщении.
В отношении начальника центра профподготовки МВД возбуждено дело о превышении должностных полномочий.
"Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", – добавили в СУСК.
Ранее в субботу суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу об инциденте с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник пожар. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.
Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. По последним данным, в больницах остаются 19 человек, в том числе девять - в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
ПроисшествияРеспублика КомиСыктывкарРоссия
 
 
