Врач рассказала, что будет, если есть колбасу каждый день - РИА Новости, 17.01.2026
04:29 17.01.2026
Врач рассказала, что будет, если есть колбасу каждый день
Врач рассказала, что будет, если есть колбасу каждый день
Ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития колоректального рака из-за нитратов и канцерогенов в ее составе, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.01.2026
Врач рассказала, что будет, если есть колбасу каждый день

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития колоректального рака из-за нитратов и канцерогенов в ее составе, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Риск (развития колоректального рака - ред.) увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке", - сказала Тен.
Врач отметила, что колбаса, сосиски и ветчина относятся к первой группе канцерогенов по данным Международного агентства по изучению рака (IARC).
Также, по словам Тен, употребление колбасы повышает риск инфаркта миокарда и инсульта.
"Насыщенные жиры и трансжиры, содержащиеся в колбасах, повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), который откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Это сужает просвет артерий, повышая риск инфаркта миокарда и инсульта", - заключила врач.
