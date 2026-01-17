Рейтинг@Mail.ru
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 17.01.2026 (обновлено: 13:39 17.01.2026)
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве - РИА Новости, 17.01.2026
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порекомендовал жителям уехать из столицы из-за энергетического кризиса, сообщает Reuters.
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
дтэк
киев
украина
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве

Кличко призвал жителей Киева покинуть город на фоне энергетического кризиса

© REUTERS / Alina SmutkoВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порекомендовал жителям уехать из столицы из-за энергетического кризиса, сообщает Reuters.
"Кличко вновь призвал жителей Киева покинуть город, если у них будет такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру", — передает агентство.
Нынешняя ситуация с электроэнергией стала самой тяжелой для Киева начиная с февраля 2022 года, утверждает чиновник.
"Впервые в истории <…> большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.
В пятницу глава Минэнерго Денис Шмыгаль объявил режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. Возможности производить электроэнергию в стране значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет и около десяти проводят без него.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий КличкоДенис ШмыгальДТЭК
 
 
