"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве - РИА Новости, 17.01.2026
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз порекомендовал жителям уехать из столицы из-за энергетического кризиса, сообщает Reuters. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:08:00+03:00
2026-01-17T11:08:00+03:00
2026-01-17T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
дтэк
киев
украина
2026
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
Кличко призвал жителей Киева покинуть город на фоне энергетического кризиса