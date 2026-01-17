Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня - РИА Новости, 17.01.2026
15:00 17.01.2026
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня
Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты суверенитета и безопасности на фоне прохода эсминца США через... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:00:00+03:00
2026-01-17T15:00:00+03:00
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня

Китай усилил боеготовность после прохода эсминца США через Тайваньский пролив

© РИА Новости / Елена Копылова
Корабли КНР
Корабли КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты суверенитета и безопасности на фоне прохода эсминца США через Тайваньский пролив, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Сюй Чэнхуа.
"Американский ракетный эсминец USS John Finn и океанографическое исследовательское судно USS Mary Sears прошли через Тайваньский пролив 16-17 января", - сообщил Сюй Чэнхуа, слова которого приводятся в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: Китай предупредил Европу о последствиях визитов тайваньских политиков
13 января, 11:23
Восточная зона боевого командования НОАК организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения за прохождением американских кораблей на протяжении всего маршрута.
"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты государственного суверенитета и безопасность, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе", - добавил он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване
9 января, 10:38
 
