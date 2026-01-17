https://ria.ru/20260117/kitaj-2068506146.html
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты суверенитета и безопасности на фоне прохода эсминца США через Тайваньский пролив, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Сюй Чэнхуа.
"Американский ракетный эсминец USS John Finn и океанографическое исследовательское судно USS Mary Sears прошли через Тайваньский пролив 16-17 января", - сообщил Сюй Чэнхуа, слова которого приводятся в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК
в соцсети WeChat
.
Восточная зона боевого командования НОАК организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения за прохождением американских кораблей на протяжении всего маршрута.
"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты государственного суверенитета и безопасность, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе", - добавил он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР
и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань
. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.