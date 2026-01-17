Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты суверенитета и безопасности на фоне прохода эсминца США через Тайваньский пролив, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Сюй Чэнхуа.

"Американский ракетный эсминец USS John Finn и океанографическое исследовательское судно USS Mary Sears прошли через Тайваньский пролив 16-17 января", - сообщил Сюй Чэнхуа, слова которого приводятся в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat

Восточная зона боевого командования НОАК организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения за прохождением американских кораблей на протяжении всего маршрута.

"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии повышенной боеготовности для решительной защиты государственного суверенитета и безопасность, а также для обеспечения мира и стабильности в регионе", - добавил он.