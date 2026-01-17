Экс-губернатор Кировской области жаловался на депрессию в СИЗО

ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жаловался на депрессию во время пребывания в следственном изоляторе при расследовании дела о превышении полномочий, следует из имеющихся у РИА Новости документов.

В 2021 году Белых предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении. Позднее его оправдали по всем эпизодам. Во время расследования дела в СИЗО он провел около двух лет.

"Имеющиеся хронические заболевания в силу постоянного стресса и систематически переполняющих истца отрицательных эмоций систематически обострялись, вызывая гнев и депрессию", - говорится в документе, в котором Белых описывает свое состояние в СИЗО.

Бывший глава области считает, что длившееся более трех лет незаконное уголовное преследование отрицательно отразилось на его здоровье. Также нравственные страдания в этот период перенесли его родные и близкие люди, в том числе престарелая мама, трое детей (двое несовершеннолетних), родной брат и бывшая супруга, следует из имеющихся у агентства материалов.

В декабре 2023 года Октябрьский районный суд в Кирове вынес оправдательный приговор по статье о превышении полномочий. В действиях бывшего главы региона не нашли состава преступления. По статье о злоупотреблениях подсудимому назначили сначала 2,5 года лишения свободы, но освободили от наказания из-за сроков давности. Апелляционная инстанция и вовсе отменила этот приговор. Суд в Перми в 2025 году постановил выплатить Белых 200 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. На решение подали жалобу, которую пока не рассмотрели. Истец требовал сумму в 10 миллионов рублей.