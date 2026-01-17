Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатор Кировской области жаловался на депрессию в СИЗО - РИА Новости, 17.01.2026
17:16 17.01.2026
Экс-губернатор Кировской области жаловался на депрессию в СИЗО
Экс-губернатор Кировской области жаловался на депрессию в СИЗО - РИА Новости, 17.01.2026
Экс-губернатор Кировской области жаловался на депрессию в СИЗО
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жаловался на депрессию во время пребывания в следственном изоляторе при расследовании дела о превышении... РИА Новости, 17.01.2026
кировская область, киров, пермь, никита белых, происшествия
Кировская область, Киров, Пермь, Никита Белых, Происшествия
Экс-губернатор Кировской области жаловался на депрессию в СИЗО

РИА Новости: кировский экс-губернатор Белых жаловался на депрессию в СИЗО

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкНикита Белых
Никита Белых - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Никита Белых. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жаловался на депрессию во время пребывания в следственном изоляторе при расследовании дела о превышении полномочий, следует из имеющихся у РИА Новости документов.
В 2021 году Белых предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении. Позднее его оправдали по всем эпизодам. Во время расследования дела в СИЗО он провел около двух лет.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
У Никиты Белых за время пребывания в СИЗО сменилось более 100 сокамерников
Вчера, 11:38
"Имеющиеся хронические заболевания в силу постоянного стресса и систематически переполняющих истца отрицательных эмоций систематически обострялись, вызывая гнев и депрессию", - говорится в документе, в котором Белых описывает свое состояние в СИЗО.
Бывший глава области считает, что длившееся более трех лет незаконное уголовное преследование отрицательно отразилось на его здоровье. Также нравственные страдания в этот период перенесли его родные и близкие люди, в том числе престарелая мама, трое детей (двое несовершеннолетних), родной брат и бывшая супруга, следует из имеющихся у агентства материалов.
В декабре 2023 года Октябрьский районный суд в Кирове вынес оправдательный приговор по статье о превышении полномочий. В действиях бывшего главы региона не нашли состава преступления. По статье о злоупотреблениях подсудимому назначили сначала 2,5 года лишения свободы, но освободили от наказания из-за сроков давности. Апелляционная инстанция и вовсе отменила этот приговор. Суд в Перми в 2025 году постановил выплатить Белых 200 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. На решение подали жалобу, которую пока не рассмотрели. Истец требовал сумму в 10 миллионов рублей.
Второе дело на Белых завели, когда он отбывал срок за взяточничество. Приговор за получение денег от предпринимателей вынесли в 2018 году. Суд отправил кировского экс-губернатора на восемь лет в колонию строгого режима. Белых вышел на свободу в июне 2024 года.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Москвы. 13 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину
14 ноября 2025, 14:32
 
Кировская областьКировПермьНикита БелыхПроисшествия
 
 
