В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревогу в городе объявили в 7.33 мск.
Ранее тревога уже объявлялась в Киеве
, но потом она была отменена.