07:40 17.01.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:40:00+03:00
2026-01-17T07:40:00+03:00
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревогу в городе объявили в 7.33 мск.
Ранее тревога уже объявлялась в Киеве, но потом она была отменена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
