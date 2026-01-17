https://ria.ru/20260117/kiev-2068459964.html
Посольство США в Киеве срочно ищет интернет
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посольство США в Киеве объявило тендер на предоставление интернет-услуг, следует из материалов американского госзаказа, изученных РИА Новости.
Как следует из опубликованного уведомления, американская дипмиссия в украинской столице ищет подрядчика для оказания услуг доступа в интернет и телекоммуникационных сервисов. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются в сжатые сроки: до 28 января 2026 года.
В документации указано, что контракт предусматривает оказание сетевых услуг по категории Network as a Service, а потенциальные исполнители должны соответствовать требованиям госзакупок США
. Причины размещения закупки в материалах не уточняются.