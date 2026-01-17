Посольство США в Киеве срочно ищет интернет

Как следует из опубликованного уведомления, американская дипмиссия в украинской столице ищет подрядчика для оказания услуг доступа в интернет и телекоммуникационных сервисов. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются в сжатые сроки: до 28 января 2026 года.