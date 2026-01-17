Рейтинг@Mail.ru
06:56 17.01.2026 (обновлено: 14:59 17.01.2026)
Посольство США в Киеве срочно ищет интернет
Посольство США в Киеве срочно ищет интернет
Посольство США в Киеве объявило тендер на предоставление интернет-услуг, следует из материалов американского госзаказа, изученных РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:56:00+03:00
2026-01-17T14:59:00+03:00
Посольство США в Киеве срочно ищет интернет

Посольство США в Киеве объявило тендер на предоставление интернет-услуг

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посольство США в Киеве объявило тендер на предоставление интернет-услуг, следует из материалов американского госзаказа, изученных РИА Новости.
Как следует из опубликованного уведомления, американская дипмиссия в украинской столице ищет подрядчика для оказания услуг доступа в интернет и телекоммуникационных сервисов. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются в сжатые сроки: до 28 января 2026 года.
В документации указано, что контракт предусматривает оказание сетевых услуг по категории Network as a Service, а потенциальные исполнители должны соответствовать требованиям госзакупок США. Причины размещения закупки в материалах не уточняются.
