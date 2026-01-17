Рейтинг@Mail.ru
В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 17.01.2026 (обновлено: 08:45 17.01.2026)
В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.01.2026
В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
взрыв
украина
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, киев, взрыв, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Взрыв, Украина
В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
"В Киеве звучат повторные взрывы", — говорится в публикации.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве
Вчера, 22:36
Первые сообщения об этом появились в 2:39 мск.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 2:33 мск в городе объявили воздушную тревогу, но потом отменили. В 7:33 мск ее запустили повторно.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВзрывУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
