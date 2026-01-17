МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве раздаются взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 2:33 ночи в городе звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
