Херсонская область готова обеспечить доступ ООН на место теракта в Хорлах

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы для проведения расследования теракта, который был совершен ВСУ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Конечно же, если ООН направит представителей своих на место этого мрачного события, мы всё сделаем для того, чтобы они туда были допущены", - сказал Сальдо

По его словам, в случае готовности такой миссии приехать в Хорлы необходимо "проработать и учесть все меры безопасности", так как противник способен устроить любую провокацию.

При этом, несмотря на готовность властей региона предоставить такой доступ, заинтересованности в расследовании преступления в ООН не наблюдается, отметил Сальдо.

"Наш посол при ООН, Василий Небензя , сказал о том, что это событие, которое явно было спланировано, стараются не замечать западные СМИ и не хотят слышать об этом в ООН. То есть опускают головы и даже ничего не комментируют. Украинский посол даже тут не возражает, ничего не говорит, но его молчание говорит о том, что это было на самом деле" , - сказал губернатор.