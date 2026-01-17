Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область готова обеспечить доступ ООН на место теракта в Хорлах - РИА Новости, 17.01.2026
09:18 17.01.2026
Херсонская область готова обеспечить доступ ООН на место теракта в Хорлах
Херсонская область готова обеспечить доступ ООН на место теракта в Хорлах
Херсонская область готова обеспечить доступ ООН на место теракта в Хорлах

© РИА Новости / Сергей Мирный | Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы для проведения расследования теракта, который был совершен ВСУ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Конечно же, если ООН направит представителей своих на место этого мрачного события, мы всё сделаем для того, чтобы они туда были допущены", - сказал Сальдо.
По его словам, в случае готовности такой миссии приехать в Хорлы необходимо "проработать и учесть все меры безопасности", так как противник способен устроить любую провокацию.
При этом, несмотря на готовность властей региона предоставить такой доступ, заинтересованности в расследовании преступления в ООН не наблюдается, отметил Сальдо.
"Наш посол при ООН, Василий Небензя, сказал о том, что это событие, которое явно было спланировано, стараются не замечать западные СМИ и не хотят слышать об этом в ООН. То есть опускают головы и даже ничего не комментируют. Украинский посол даже тут не возражает, ничего не говорит, но его молчание говорит о том, что это было на самом деле" , - сказал губернатор.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
