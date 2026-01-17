Участники экстремального марафона "Полюс Холода" сдали кровь

ЯКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Ученые СВФУ впервые проведут исследование влияния холода на участниках седьмого экстремального марафона, в пятницу перед стартом бегуны сдали кровь, анализы будут проводиться физиками, биофизиками и медиками, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой общей и экспериментальной физики физико-технического института СВФУ Саргылана Мамаева.

Японии. Седьмой марафон "Полюс Холода" в местности Оймякон стартовал в пятницу. Участие в экстремальном мероприятии принимают представители 26 районов Якутии, 43 городов России , в также спортсмены из Белоруссии

Ранее пресс-секретарь марафона Анна Лебединская рассказала РИА Новости о том, что среди спортсменов экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин , он пробежит ультрамарафон на 50 километров.

Мамаева, в свою очередь, сообщила агентству о том, что результаты исследования крови экстремалов на марафоне "Полюс Холода" позволят получить новые представления об изменении морфологии, биофизических свойств жизненно важных клеток в зависимости от низких температур.

"Со мной на марафоне находится студент 2 курса магистратуры по профилю Медицинская физика, направления физика Владимир Мохначевский. Вчера перед стартом забрали кровь у 39 участников на дистанциях 21 километр и 42 километр (полумарафон, и марафон соответственно)", - отметила она.

По словам завкафедрой физико-технического института СВФУ , образцы крови представляют собой сухие мазки на предметном стекле, поэтому хранятся в простых пластмассовых контейнерах, при комнатной температуре, не ниже 20 градусов.