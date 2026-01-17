Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" победила в овертайме "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Баффало завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Маркус Фолиньо (10-я минута), Райан Хартман (20), Владимир Тарасенко (22), Куинн Хьюз (48) и Матс Цукарелло (62). В составе проигравших шайбы забросили Райан Маклеод (11), Пейтон Кребс (31), Джек Куинн (32) и Алекс Так (37).
17 января 2026 • начало в 20:30
Закончен в OT
10:05 • Райан Маклеод
30:07 • Пейтон Кребс
31:34 • Джек Куинн
36:07 • Алекс Так
09:19 • Маркус Фолиньо
(Владимир Тарасенко, Бен Джонс)
19:52 • Райан Хартман
21:08 • Владимир Тарасенко
37:02 • Квин Хьюс
61:46 • Матс Цуккарелло
Тарасенко также отметился голевой передачей, всего на счету россиянина 23 очка (9 голов + 14 передач) в 42 матчах сезона. На самого Тарасенко результативный пас сделал российский нападающий Данила Юров. Лучший бомбардир команды Кирилл Капризов отметился тремя передачами и достиг отметки в 55 очков (25+30) в 49 встречах.
"Миннесота" прервала серию из трех поражений и с 63 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Баффало" (57 баллов) идет четвертым в Атлантическом дивизионе.