Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" победила в овертайме "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" прервала серию из трех поражений и с 63 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Баффало" (57 баллов) идет четвертым в Атлантическом дивизионе.