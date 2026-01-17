Рейтинг@Mail.ru
Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало"
Хоккей
Хоккей
 
23:43 17.01.2026 (обновлено: 07:00 18.01.2026)
Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало"
Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало" - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало"
"Миннесота Уайлд" победила в овертайме "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
кирилл капризов
Хоккей, Спорт, Владимир Тарасенко, Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Миннесота Уайлд, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Кирилл Капризов
Три передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Баффало"

Капризов и Тарасенко принесли "Миннесоте" победу над "Баффало"

© Фото : x.com/mnwildprКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : x.com/mnwildpr
Кирилл Капризов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" победила в овертайме "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Баффало завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Маркус Фолиньо (10-я минута), Райан Хартман (20), Владимир Тарасенко (22), Куинн Хьюз (48) и Матс Цукарелло (62). В составе проигравших шайбы забросили Райан Маклеод (11), Пейтон Кребс (31), Джек Куинн (32) и Алекс Так (37).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 января 2026 • начало в 20:30
Закончен в OT
Баффало
4 : 5
Миннесота
10:05 • Райан Маклеод
(Джек Куинн, Джейсон Цукер)
30:07 • Пейтон Кребс
(Матиас Самуэльссон)
31:34 • Джек Куинн
(Расмус Дэлин, Джейсон Цукер)
36:07 • Алекс Так
(Тейдж Томпсон, Райан Маклеод)
09:19 • Маркус Фолиньо
(Владимир Тарасенко, Бен Джонс)
19:52 • Райан Хартман
(Квин Хьюс, Кирилл Капризов)
21:08 • Владимир Тарасенко
(Джаред Спарджеон, Данила Юров)
37:02 • Квин Хьюс
(Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло)
61:46 • Матс Цуккарелло
(Кирилл Капризов, Филип Густавссон)
Тарасенко также отметился голевой передачей, всего на счету россиянина 23 очка (9 голов + 14 передач) в 42 матчах сезона. На самого Тарасенко результативный пас сделал российский нападающий Данила Юров. Лучший бомбардир команды Кирилл Капризов отметился тремя передачами и достиг отметки в 55 очков (25+30) в 49 встречах.
"Миннесота" прервала серию из трех поражений и с 63 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Баффало" (57 баллов) идет четвертым в Атлантическом дивизионе.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Все еще в замешательстве": Панарин прокомментировал ситуацию с контрактом
Хоккей
 
