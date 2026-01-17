Херсон после освобождения останется столицей региона, заявил Сальдо

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Город Херсон останется столицей Херсонской области, сейчас город временно оккупирован, но все ждут его освобождения, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Херсон как столица области была, есть и будет. Это чисто русский город, который временно оккупирован сейчас вооруженными силами Украины, находится под их контролем. Но все знают и ожидают. Это территория Российской Федерации, там проходил референдум, и это часть России. Сейчас город временно оккупирован, будет освобожден и будет центром нашей области", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.