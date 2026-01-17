Пострадавшие от атаки банд россияне пока не обращались в посольство в Кении

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство России в Кении пока не получало обращений от пострадавших в результате нападений преступников с мачете российских граждан, готово оказать необходимую консульскую помощь при необходимости, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее ряд СМИ сообщил о серии вооруженных нападений на российских туристов в Кении. При ограблении преступники используют мачете.

"Посольству России в Кении известно о сообщениях СМИ о нападении группы преступников с применением холодного оружия на иностранных туристов, в том числе граждан Российской Федерации, в разных районах страны. По состоянию на настоящий момент официальных обращений от российских граждан в российское загранучреждение не поступало", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.

Как отметили в дипмиссии, подобные преступления, включая уличные грабежи, в Кении, особенно в туристических местах, не являются редкостью и, как правило, не носят избирательного характера по национальному признаку.

В посольстве России подчеркнули, что готовы оказать необходимую консульскую помощь российским гражданам в случае обращения.