Пострадавшие от атаки банд россияне пока не обращались в посольство в Кении
06:24 17.01.2026 (обновлено: 06:58 17.01.2026)
Пострадавшие от атаки банд россияне пока не обращались в посольство в Кении
Пострадавшие от атаки банд россияне пока не обращались в посольство в Кении

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство России в Кении пока не получало обращений от пострадавших в результате нападений преступников с мачете российских граждан, готово оказать необходимую консульскую помощь при необходимости, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее ряд СМИ сообщил о серии вооруженных нападений на российских туристов в Кении. При ограблении преступники используют мачете.
"Посольству России в Кении известно о сообщениях СМИ о нападении группы преступников с применением холодного оружия на иностранных туристов, в том числе граждан Российской Федерации, в разных районах страны. По состоянию на настоящий момент официальных обращений от российских граждан в российское загранучреждение не поступало", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.
Как отметили в дипмиссии, подобные преступления, включая уличные грабежи, в Кении, особенно в туристических местах, не являются редкостью и, как правило, не носят избирательного характера по национальному признаку.
В посольстве России подчеркнули, что готовы оказать необходимую консульскую помощь российским гражданам в случае обращения.
"Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации, находящимся в Кении или планирующим поездку, соблюдать повышенную осторожность, избегая пешего перемещения по улицам городов и курортов, особенно в темное время суток, следить за личными вещами и не пренебрегать мерами личной безопасности", - подчеркнули в дипмиссии.
