Пианист Кемпф заявил об угрозах отмены концертов из-за лояльности к России
04:09 17.01.2026
Пианист Кемпф заявил об угрозах отмены концертов из-за лояльности к России
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф в интервью РИА Новости заявил, что сталкивался с ультиматумами и угрозами отмены выступлений из-за своей лояльности... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T04:09:00+03:00
2026-01-17T04:09:00+03:00
Дарья Буймова
Пианист Кемпф заявил об угрозах отмены концертов из-за лояльности к России

© Фото : официальный сайт Фредерика КемпфаПианист Фредерик Кемпф
Пианист Фредерик Кемпф - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Пианист Фредерик Кемпф. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф в интервью РИА Новости заявил, что сталкивался с ультиматумами и угрозами отмены выступлений из-за своей лояльности к РФ.
Музыкант участвовал в организации больших гастролей Омского академического симфонического оркестра в Англии, которые были отменены.
"Возникла проблема, кем же заменить коллектив. Я посоветовал оркестр из Эстонии. А уже прямо перед гастролями эстонский оркестр поставил ультиматум - или меня в качестве солиста отменяют из-за лояльности к России, или они вообще не будут играть", - поделился Кемпф.
При этом Кемпф остается одним из самых востребованных музыкантов в мире, его гастрольный график расписан на 2-3 года вперед. Музыкант рассказал, что в ближайших планах у него концерты с государственным оркестром Армении, а также концерты в Корее, Японии, Италии, Германии и Великобритании.
Во вторник, 20 января, пианист даст сольный концерт в Москве в Соборной палате. В программе произведения Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса и Модеста Мусоргского.
