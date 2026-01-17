https://ria.ru/20260117/kempf-2068452361.html
Пианист Кемпф заявил об угрозах отмены концертов из-за лояльности к России
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф в интервью РИА Новости заявил, что сталкивался с ультиматумами и угрозами отмены выступлений из-за своей лояльности... РИА Новости, 17.01.2026
