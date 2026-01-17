Компания Карапетяна подала иск против министра экономики Армении

В иске требуется обязать министра публично признать свои заявления клеветническими, а также взыскать с него в пользу компании в качестве компенсации 6 миллионов драмов (около 15,7 тысячи долларов).

Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал республику возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом.