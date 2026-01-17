Рейтинг@Mail.ru
Компания Карапетяна подала иск против министра экономики Армении
19:33 17.01.2026
Компания Карапетяна подала иск против министра экономики Армении
в мире
армения
самвел карапетян
никол пашинян
электрические сети армении
электросети армении
в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, электросети армении
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электрические сети Армении, Электросети Армении
ЕРЕВАН, 17 янв - РИА Новости. Принадлежащая предпринимателю Самвелу Карапетяну компания "Электрические сети Армении" подала иск в гражданский суд против министра экономики страны Геворга Папояна, обвинив его в клевете, следует из данных Судебной информационной системы Армении.
Причиной иска стали заявления Папояна в интервью общественному телевидению Армении о том, что якобы "Электрические сети Армении" "тем или иным способом обкрадывают народ".
В иске требуется обязать министра публично признать свои заявления клеветническими, а также взыскать с него в пользу компании в качестве компенсации 6 миллионов драмов (около 15,7 тысячи долларов).
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении", несмотря на то, что международный арбитраж дважды принял решение об обратном.
Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал республику возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом.
Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Экс-президент Армении заявил, что просил Карапетяна купить "Электросети"
26 августа 2025, 18:07
 
В мире Армения Самвел Карапетян Никол Пашинян Электрические сети Армении Электросети Армении
 
 
