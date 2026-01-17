Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе

ЕРЕВАН, 17 янв - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян представит на следующей неделе свое видение о будущем республики, сообщил координатор созданного бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян.