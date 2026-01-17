Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе

ЕРЕВАН, 17 янв - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян представит на следующей неделе свое видение о будущем республики, сообщил координатор созданного бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян.
По его словам, как бизнесмен, Карапетян помог десяткам тысяч армян, модернизировал образовательные комплексы и больницы, поддерживал людей, борющихся с бедностью.
«
"Как политический лидер, как руководитель Армении, он сможет достичь гораздо больших успехов. Он укрепит экономическое состояние всего населения Армении. В ближайшие недели мы представим видение Самвела Карапетяна и его программы в сфере экономики и безопасности. Первое крупное заявление будет на следующей неделе", - написал координатор движения в соцсети Facebook*.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. 16 января антикоррупционный суд сохранил меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.