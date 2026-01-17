Рейтинг@Mail.ru
Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе - РИА Новости, 17.01.2026
16:58 17.01.2026
Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе
Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе
Находящийся под домашним арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян представит на следующей неделе свое видение о будущем республики, сообщил... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
армения
россия
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир
Карапетян выступит с заявлением на следующей неделе

Бизнесмен Карапетян представит на следующей неделе свое видение будущего Армении

ЕРЕВАН, 17 янв - РИА Новости. Находящийся под домашним арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян представит на следующей неделе свое видение о будущем республики, сообщил координатор созданного бизнесменом движения "По-нашему" Нарек Карапетян.
По его словам, как бизнесмен, Карапетян помог десяткам тысяч армян, модернизировал образовательные комплексы и больницы, поддерживал людей, борющихся с бедностью.
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест
Вчера, 09:28
«
"Как политический лидер, как руководитель Армении, он сможет достичь гораздо больших успехов. Он укрепит экономическое состояние всего населения Армении. В ближайшие недели мы представим видение Самвела Карапетяна и его программы в сфере экономики и безопасности. Первое крупное заявление будет на следующей неделе", - написал координатор движения в соцсети Facebook*.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. 16 января антикоррупционный суд сохранил меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Суд в Армении отменил запрет Карапетяну на публичные выступления
Вчера, 09:46
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТашир
 
 
