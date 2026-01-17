Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа захватить Гренландию напомнил о пятой статье НАТО, подразумевающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.

"Мы являемся партнерами НАТО Данией , и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", - сказал Карни во время визита в КНР

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех ее членов и приводит в действие обязательство каждого участника оказать ему помощь. Эта помощь может включать или не включать применение вооруженной силы и может состоять в любых действиях, которые страны-члены НАТО сочтут необходимыми.

Трамп заявил в пятницу, что может ввести пошлины против стран, не согласных с притязаниями Вашингтона в отношении Гренландии

Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.