Рейтинг@Mail.ru
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/kanada-2068455968.html
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО - РИА Новости, 17.01.2026
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО
Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа захватить Гренландию напомнил о пятой статье НАТО, подразумевающей... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T05:19:00+03:00
2026-01-17T05:19:00+03:00
в мире
гренландия
дания
канада
дональд трамп
марк карни
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068251949_0:228:3060:1949_1920x0_80_0_0_4628e077e5670fb56e16f788b687b8c2.jpg
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
https://ria.ru/20260113/nato-2067506179.html
гренландия
дания
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068251949_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bff176a44ffcc11dbb74fc860ecac5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, канада, дональд трамп, марк карни, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, Канада, Дональд Трамп, Марк Карни, НАТО, Евросоюз
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО

Карни после угроз Трампа о захвате Гренландии напомнил о пятой статье НАТО

© REUTERS / dpa/Julia WäschenbachВоенные в Нууке
Военные в Нууке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / dpa/Julia Wäschenbach
Военные в Нууке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа захватить Гренландию напомнил о пятой статье НАТО, подразумевающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.
"Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", - сказал Карни во время визита в КНР.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
03:49
Пятая статья Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех ее членов и приводит в действие обязательство каждого участника оказать ему помощь. Эта помощь может включать или не включать применение вооруженной силы и может состоять в любых действиях, которые страны-члены НАТО сочтут необходимыми.
Трамп заявил в пятницу, что может ввести пошлины против стран, не согласных с притязаниями Вашингтона в отношении Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
13 января, 06:13
 
В миреГренландияДанияКанадаДональд ТрампМарк КарниНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала