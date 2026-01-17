https://ria.ru/20260117/kafe-2068506031.html
СК завел дело после взрыва газа в кафе на трассе в Ставропольском крае
СК завел дело после взрыва газа в кафе на трассе в Ставропольском крае - РИА Новости, 17.01.2026
СК завел дело после взрыва газа в кафе на трассе в Ставропольском крае
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в придорожном кафе на Ставрополье, сообщили журналистам в СУСК региона. РИА Новости, 17.01.2026
