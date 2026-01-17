Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после взрыва газа в кафе на трассе в Ставропольском крае - РИА Новости, 17.01.2026
14:58 17.01.2026 (обновлено: 15:20 17.01.2026)
СК завел дело после взрыва газа в кафе на трассе в Ставропольском крае
СК завел дело после взрыва газа в кафе на трассе в Ставропольском крае
происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в придорожном кафе на Ставрополье, сообщили журналистам в СУСК региона.
"Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в придорожном кафе Кочубеевского округа. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначены судебные экспертизы", - сообщили в ведомстве.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В Минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется. Прокуратура Ставрополья проводит проверку.
МЧС назвало причину пожара в кафе на Ставрополье
ПроисшествияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
