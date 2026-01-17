https://ria.ru/20260117/kadyrov-2068507402.html
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.01.2026
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд спецназа "Ахмат" Минобороны РФ ликвидировал двух украинских боевиков в районе населенного пункта Великая Рыбица... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:13:00+03:00
2026-01-17T15:13:00+03:00
2026-01-17T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области
Кадыров сообщил об уничтожении двух боевиков ВСУ в Великой Рыбице