Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 17.01.2026 (обновлено: 15:14 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/kadyrov-2068507402.html
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.01.2026
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд спецназа "Ахмат" Минобороны РФ ликвидировал двух украинских боевиков в районе населенного пункта Великая Рыбица... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:13:00+03:00
2026-01-17T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о ликвидации двух боевиков ВСУ в Сумской области

Кадыров сообщил об уничтожении двух боевиков ВСУ в Великой Рыбице

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд спецназа "Ахмат" Минобороны РФ ликвидировал двух украинских боевиков в районе населенного пункта Великая Рыбица Сумской области.
"Сумская область. Район населенного пункта Великая Рыбица. Работает отряд "Питерского" легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ. Наши бойцы ликвидировали двух укрофашистов на территории своей ответственности", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в ходе операции использовался дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН), который "засел" на предполагаемом пути следования пехоты ВСУ.
"Как только пехота ВСУ приблизилась, наша "птичка" во мгновение "ожила" и ударила в нацистов", - написал Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала