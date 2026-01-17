Рейтинг@Mail.ru
13:46 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/istrebiteli-2068494860.html
Датские истребители провели тренировочный полет над Гренландией
Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет в небе над Гренландией, сообщили вооруженные силы Дании.
2026-01-17T13:46:00+03:00
2026-01-17T13:46:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
f-35
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, f-35
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, F-35
Датские истребители провели тренировочный полет над Гренландией

Дания и Франция провели тренировочный полет в небе над Гренландией

Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет в небе над Гренландией, сообщили вооруженные силы Дании.
"Два датских истребителя F-35 и французский многоцелевой самолет-заправщик MRTT провели плановую тренировочную миссию на юго-востоке Гренландии. Целью миссии была отработка совместных операций с дозаправкой в ​​воздухе, полетами на дальние расстояния и обеспечением безопасности в суровых арктических условиях", - говорится в пресс-релизе датских ВС.
В датских войсках отметили, что тренировочные полеты будут продолжены в 2026 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия
СМИ: Дания хочет, чтобы Европа не комментировала ситуацию вокруг Гренландии
13 января, 10:54
 
