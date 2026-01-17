Датские истребители провели тренировочный полет над Гренландией

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет в небе над Гренландией, сообщили вооруженные силы Дании.

В датских войсках отметили, что тренировочные полеты будут продолжены в 2026 году.