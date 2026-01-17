Датские истребители провели тренировочный полет над Гренландией

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет в небе над Гренландией, сообщили вооруженные силы Дании.
"Два датских истребителя F-35 и французский многоцелевой самолет-заправщик MRTT провели плановую тренировочную миссию на юго-востоке Гренландии. Целью миссии была отработка совместных операций с дозаправкой в воздухе, полетами на дальние расстояния и обеспечением безопасности в суровых арктических условиях", - говорится в пресс-релизе датских ВС.
В датских войсках отметили, что тренировочные полеты будут продолжены в 2026 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.