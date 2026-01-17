https://ria.ru/20260117/irkutsk-2068553891.html
В Приангарье локализовали пожар в торговом центре
В Приангарье локализовали пожар в торговом центре - РИА Новости, 17.01.2026
В Приангарье локализовали пожар в торговом центре
Пожар в Ангарске Иркутской области, где на 2000 квадратных метрах горит торговый центр, локализован, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T22:53:00+03:00
2026-01-17T22:53:00+03:00
2026-01-17T23:04:00+03:00
происшествия
иркутская область
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_0:17:1158:668_1920x0_80_0_0_9a60abbf7bbb9058486941d07debec71.jpg
https://ria.ru/20260117/vzryv-2068528239.html
иркутская область
ангарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_40:0:941:676_1920x0_80_0_0_84641c3f82bc1efe9ac18260158f3cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Ангарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье локализовали пожар в торговом центре
Пожар в Ангарске, где горит торговый центр, локализовали