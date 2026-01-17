Рейтинг@Mail.ru
22:53 17.01.2026 (обновлено: 23:04 17.01.2026)
В Приангарье локализовали пожар в торговом центре
Пожар в Ангарске Иркутской области, где на 2000 квадратных метрах горит торговый центр, локализован, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2026
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожарная машина. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар в Ангарске Иркутской области, где на 2000 квадратных метрах горит торговый центр, локализован, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в Ангарске Иркутской области тушат на площади 2000 квадратных метров, были спасены пять человек, предварительно, пострадавших нет.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Последствия взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
