В Иране частично восстановили доступ в интернет

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране после его отключения властями во время беспорядков, передает агентство Mehr.
"Интернет, отключение которого на несколько дней для обеспечения безопасности страны и граждан по причине организации террористами беспорядков сыграло важную роль в осуществлении контроля и опознании террористов, вновь подключен некоторым клиентам", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
