17.01.2026
17:15 17.01.2026
В Иране частично восстановили доступ в интернет
В Иране частично восстановили доступ в интернет
Интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране после его отключения властями во время беспорядков, передает агентство Mehr. РИА Новости, 17.01.2026
2026
В Иране частично восстановили доступ в интернет

В Иране для некоторых пользователей возобновил работу интернет после отключения

© AP PhotoУчастники акции протеста в Тегеране
Участники акции протеста в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo
Участники акции протеста в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране после его отключения властями во время беспорядков, передает агентство Mehr.
"Интернет, отключение которого на несколько дней для обеспечения безопасности страны и граждан по причине организации террористами беспорядков сыграло важную роль в осуществлении контроля и опознании террористов, вновь подключен некоторым клиентам", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Иранские СМИ перестали публиковать сообщения
9 января, 03:14
 
В мире
 
 
