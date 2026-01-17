МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков, В провинции Гилян на севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.

"Все лица, совершившие какие-либо акты подстрекательства к бунту или погромам во время беспорядков, будут выявлены и арестованы", — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Общее же число арестованных в регионе, по его данным, превысило 1,5 тысячи человек. Тем временем прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке республики сообщил об аресте 72 организаторов беспорядков. Задержания прошли также в Тегеране , Кередже, Реште, Ардебиле и других городах.

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил вмешаться в происходящее президента США Дональда Трампа

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования. Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки прекратились.