На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков - РИА Новости, 17.01.2026
17:07 17.01.2026 (обновлено: 20:46 17.01.2026)
На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков
На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков
На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков

В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков и более 1,5 тысячи протестующих

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.
"Все лица, совершившие какие-либо акты подстрекательства к бунту или погромам во время беспорядков, будут выявлены и арестованы", — приводит его слова иранское агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал, пишет WSJ
Вчера, 12:53
Общее же число арестованных в регионе, по его данным, превысило 1,5 тысячи человек. Тем временем прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке республики сообщил об аресте 72 организаторов беспорядков. Задержания прошли также в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах.

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил вмешаться в происходящее президента США Дональда Трампа.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования. Власти 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что беспорядки прекратились.
В ночь на четверг Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим. В самой исламской республике заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
Вчера, 08:00
 
