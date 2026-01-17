https://ria.ru/20260117/iran-2068510128.html
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов - РИА Новости, 17.01.2026
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов
Протесты в Иране не остановили грузоперевозки в сообщении с Россией, однако фиксируются задержки по доставке грузов из-за отключения интернета в республике,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:46:00+03:00
2026-01-17T15:46:00+03:00
2026-01-17T15:47:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
gtl
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053663683_0:41:1248:743_1920x0_80_0_0_bf619bdd43290e0dd460248b61f969f2.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
https://ria.ru/20260116/iran-2068314095.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053663683_10:0:1119:832_1920x0_80_0_0_ccffb6a773c286497ec563bb003fd3ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), gtl
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), GTL
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов
РИА Новости: Кальнов заявил, что протесты в Иране не остановили сообщение с РФ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Протесты в Иране не остановили грузоперевозки в сообщении с Россией, однако фиксируются задержки по доставке грузов из-за отключения интернета в республике, рассказал РИА Новости гендиректор международной транспортно-экспедиционная компании GTL Денис Кальнов.
"Перевозки не остановились, в том числе мы возим грузы из ОАЭ
транзитом через Иран
. Порты и погранпереходы по всему периметру Ирана работают в штатном режиме. Есть задержки, вызванные отключениями интернета в стране. Из-за этого долго согласовываем документы, что отражается на скорости передвижения грузов", — ответил Кальнов на вопрос о том, как протесты отразились на доставке грузов между Россией
и Ираном.
Он отметил, что наблюдается увеличение транзитного времени только при прохождении границы, и связано это с новогодними каникулами в России, которые традиционно привели к скоплению объема грузов на границе.
"Например, маршрут Тегеран
– Москва
вместо стандартных семи дней, сейчас преодолеваются за 9–12. Перевозка из Бендер-Аббаса в Москву – почти две недели. Что касаемо морских перевозок через Каспий, ничего не поменялось, всё в штатном режиме", — добавил Кальнов.
По словам гендиректора компании, забастовок среди водителей нет. Так как дорожная система налажена в обход городов, то протестующие не могут их блокировать.
"Все беспорядки проходят внутри городов и, как правило, на центральных площадях, к тому же дороги охраняют местные стражи правопорядка. Со слов наших партнёров в Иране, масштабы протестов очень раздуты в мировых СМИ", — сказал Кальнов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.