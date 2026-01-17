Рейтинг@Mail.ru
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 17.01.2026 (обновлено: 15:47 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/iran-2068510128.html
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов - РИА Новости, 17.01.2026
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов
Протесты в Иране не остановили грузоперевозки в сообщении с Россией, однако фиксируются задержки по доставке грузов из-за отключения интернета в республике,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:46:00+03:00
2026-01-17T15:47:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
gtl
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053663683_0:41:1248:743_1920x0_80_0_0_bf619bdd43290e0dd460248b61f969f2.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068392425.html
https://ria.ru/20260116/iran-2068314095.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053663683_10:0:1119:832_1920x0_80_0_0_ccffb6a773c286497ec563bb003fd3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, тегеран (город), gtl
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), GTL
Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов

РИА Новости: Кальнов заявил, что протесты в Иране не остановили сообщение с РФ

© Фото : Торговое представительство РФ в ИранеГрузовой поезд из России прибыл в порт около Тегерана
Грузовой поезд из России прибыл в порт около Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Торговое представительство РФ в Иране
Грузовой поезд из России прибыл в порт около Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Протесты в Иране не остановили грузоперевозки в сообщении с Россией, однако фиксируются задержки по доставке грузов из-за отключения интернета в республике, рассказал РИА Новости гендиректор международной транспортно-экспедиционная компании GTL Денис Кальнов.
"Перевозки не остановились, в том числе мы возим грузы из ОАЭ транзитом через Иран. Порты и погранпереходы по всему периметру Ирана работают в штатном режиме. Есть задержки, вызванные отключениями интернета в стране. Из-за этого долго согласовываем документы, что отражается на скорости передвижения грузов", — ответил Кальнов на вопрос о том, как протесты отразились на доставке грузов между Россией и Ираном.
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Посол Ирана в России прокомментировал массовые протесты в стране
Вчера, 19:04
Он отметил, что наблюдается увеличение транзитного времени только при прохождении границы, и связано это с новогодними каникулами в России, которые традиционно привели к скоплению объема грузов на границе.
"Например, маршрут ТегеранМосква вместо стандартных семи дней, сейчас преодолеваются за 9–12. Перевозка из Бендер-Аббаса в Москву – почти две недели. Что касаемо морских перевозок через Каспий, ничего не поменялось, всё в штатном режиме", — добавил Кальнов.
По словам гендиректора компании, забастовок среди водителей нет. Так как дорожная система налажена в обход городов, то протестующие не могут их блокировать.
"Все беспорядки проходят внутри городов и, как правило, на центральных площадях, к тому же дороги охраняют местные стражи правопорядка. Со слов наших партнёров в Иране, масштабы протестов очень раздуты в мировых СМИ", — сказал Кальнов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин и Пезешкиан выступили за деэскалацию напряженности вокруг Ирана
Вчера, 14:31
 
В миреИранРоссияТегеран (город)GTL
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала