© Фото : Торговое представительство РФ в Иране Грузовой поезд из России прибыл в порт около Тегерана

Логист рассказал о грузоперевозках между Россией и Ираном на фоне протестов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Протесты в Иране не остановили грузоперевозки в сообщении с Россией, однако фиксируются задержки по доставке грузов из-за отключения интернета в республике, рассказал РИА Новости гендиректор международной транспортно-экспедиционная компании GTL Денис Кальнов.

"Перевозки не остановились, в том числе мы возим грузы из ОАЭ транзитом через Иран . Порты и погранпереходы по всему периметру Ирана работают в штатном режиме. Есть задержки, вызванные отключениями интернета в стране. Из-за этого долго согласовываем документы, что отражается на скорости передвижения грузов", — ответил Кальнов на вопрос о том, как протесты отразились на доставке грузов между Россией и Ираном.

Он отметил, что наблюдается увеличение транзитного времени только при прохождении границы, и связано это с новогодними каникулами в России, которые традиционно привели к скоплению объема грузов на границе.

"Например, маршрут Тегеран Москва вместо стандартных семи дней, сейчас преодолеваются за 9–12. Перевозка из Бендер-Аббаса в Москву – почти две недели. Что касаемо морских перевозок через Каспий, ничего не поменялось, всё в штатном режиме", — добавил Кальнов.

По словам гендиректора компании, забастовок среди водителей нет. Так как дорожная система налажена в обход городов, то протестующие не могут их блокировать.

"Все беспорядки проходят внутри городов и, как правило, на центральных площадях, к тому же дороги охраняют местные стражи правопорядка. Со слов наших партнёров в Иране, масштабы протестов очень раздуты в мировых СМИ", — сказал Кальнов.